«Локомотив» — «Краснодар». Галактионов нанесёт Мусаеву первое поражение

До сих пор «быки» не проигрывали в РПЛ. Железнодорожники это исправят.

1 сентября состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу железнодорожников можно с коэффициентом 2.30. Успех «быков» оценён в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» 1 сентября 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» (01.09.2024)

На 1 сентября запланированы четыре встречи 7-го тура Российской Премьер-Лиги. В одной из них на стадионе «РЖД Арена» в Москве местный «Локомотив» примет «Краснодар». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Железнодорожники неудержимы. Они проиграли пока что только встречу 2-го тура РПЛ московскому «Динамо» (1:3), на выезде. И то подопечные Михаила Галактионова смотрелись не хуже соперника. У них были возможности сравнять счёт, но вратарь соперника Андрей Лунёв оказался слишком надёжен.

Победив «Ростов» (3:2), красно-зелёные поднялись на первую строчку в турнирной таблице первенства. Встреча вызвала споры из-за нескольких противоречивых судейских решений, повлиявших на итоговый результат, но это не умаляет заслуг Михаила Галактионова.

Получив в подспорье много быстрой техничной молодёжи, тренер поставил «Локомотиву» безукоризненный атакующий футбол. Засиял 19-летний Алексей Батраков. В шести встречах в чемпионате России он забил три мяча и отдал пять результативных передач.

С качеством и глубиной состава полный порядок. У Галактионова есть достаточно много вариантов для улучшения игры команды заменами. Он может выпустить Тимура Сулейманова, забившего в последних двух турах группового этапа Кубка России целых четыре мяча, или здорово прибавившего Вадима Ракова.

Пока что решения Галактионова ни разу не подводили. Наставник грамотно управляет командой, безостановочно развивая её сильные стороны. Хорошо бы ещё, конечно, поработать над качеством обороны, но в целом рисунок игры у железнодорожников отличный. Он очень трудный для соперников.

У «Краснодара» с качеством командного футбола картина менее очевидная. Мурад Мусаев говорил, что будет делать акцент на постоянной игре первым номером и использовать более атакующий стиль. Пока что ничего подобного не наблюдается. Чёрно-зелёные вернулись ближе к тому, что наблюдалось при Владимире Ивиче.

Краснодарцы выиграли все пять последних матчей, но во всех случаях победили с минимальной разницей в счёте. Понятно, что у них было достаточно много сильных соперников, взломать оборону которых непросто. Однако к структурированности и слаженности чёрно-зелёных есть вопросы.

В игре «Краснодара» стала наблюдаться хаотичность. Отсутствие упорядоченности повлияло на лидеров — Джона Кордобу и Эдуарда Сперцяна. На двоих они не забили в девяти встречах ни одного мяча. На счету колумбийца один результативный пас, а армянин отдал две голевые передачи.

Если смотреть объективно, «Локомотив» показывает более интересный и стабильный футбол, чем «Краснодар». У него лучше сыгранность и взаимопонимание, а также более отчётливо проглядывается тренерская мысль. Поставить на победу железнодорожников в предстоящем матче можно с коэффициентом 2.30.

Красно-зелёные выиграли четыре из шести последних официальных очных встреч, проходивших в Москве. Поддержка болельщиков составит им отличное подспорье. Красивый атакующий футбол Галактионова должен победить прагматичную и временами непонятную игру подопечных Мусаева.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» 1 сентября 2024 года

Краснодарцы ещё пока что не проигрывали в РПЛ, но и так здорово сконструированного соперника им ещё не попадалось. Железнодорожники набрали отменный ход. Наблюдать за их быстрыми и отлично выверенными атаками хочется вечно. Дома у красно-зелёных отличные шансы обыграть «быков».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.30.