«Реал» — «Бетис». Мбаппе не в своей тарелке

1 сентября состоится матч 4-го тура Примеры «Реал» — «Бетис». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «сливочных» можно с коэффициентом 1.31. Успех зелёно-белых оценён экспертами в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» — «Бетис» 1 сентября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Реал» — «Бетис» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Бетис» (01.09.2024)

1 сентября состоится матч, который закроет программу 4-го тура чемпионата Испании. На стадионе «Сантьяго Бернабеу» местный «Реал» примет «Бетис». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Сливочные» выиграли только две из семи последних очных встреч, хотя четыре из них проходили в Мадриде.

«Бетис» явно не самый удобный соперник для «сливочных», но это только полбеды. Мадридцы плохо начали сезон. Они выиграли матч за Суперкубок УЕФА с «Аталантой» (2:0), но затем в Примере сыграли вничью с «Мальоркой» (1:1) и «Лас-Пальмасом» (1:1), а также не без труда победили «Вальядолид», хотя по счёту не скажешь — 3:0.

«Мальорке» и «Лас-Пальмасу» подопечные Карло Анчелотти вполне могли проиграть. Соперники создали немало опасных моментов, но их подвела реализация. У мадридцев другой камень преткновения. Они создают мало и при этом хорошие возможности забить регулярно упускают.

Первое связано с болезненной реакцией команды на расставание с Тони Кроосом, который объявил о завершении карьеры. Полузащитник обеспечивал львиную долю креатива и отвечал за доставление мяча точными передачами во все части поля. Арда Гюлер и другие полузащитники «Реала» не обладают теми качествами, которыми славился немецкий хавбек.

Вторая проблема тоже комплексная, но наиболее заметно она отражается на Килиане Мбаппе. Капитан сборной Франции пошёл на многое ради перехода в состав «галактикос». Пока что эти жертвы себя не оправдывают. Анчелотти выпускает нападающего на непривычной позиции — на острие атаки, так как фланги заняты Винисиусом Жуниором и Родриго.

В трёх матчах в чемпионате Испании Мбаппе не забил ни одного мяча, хотя возможности выпадали ему регулярно. У других футболистов «сливочных» ещё не выработалось взаимопонимание с Килианом, отчего страдает завершение, и, как итог, результативность. Было бы проще, если бы «галактикос» не докучали важные кадровые потери.

В лазарете пребывают несколько ведущих футболистов «Реала» — Джуд Беллингем, Давид Алаба и Эдуарду Камавинга. Трудно сказать, кого из них не хватает команде больше. «Бетису» представляется отличная возможность зацепиться за очки. Он непременно ей воспользуется.

Зелёно-белые постоянно заканчивают сезон в верхней части турнирной таблицы. Для борьбы за медали им не хватает резервов, но клуб всегда показывает характер в матчах с сильным соперниками и небезуспешно выступает на международной арене. От других его отличают принципиальность и отчаянная неуступчивость.

Прошлый сезон стал непростым испытанием для «Бетиса». Он учился играть без многолетнего лидера и настоящей легенды клуба — Хоакина. У Мануэля Пеллегрини не могло не возникнуть трудностей, но под конец сезона его подопечные набрали хороший ход. Они проиграли только один из восьми последних матчей минувшего розыгрыша Примеры.

У «Бетиса» окреп костяк лидеров. Новый сезон он начал с того, что сыграл вничью с «Жироной» (1:1) и «Алавесом» (0:0), хотя в обоих случаях был ближе к победе. Ещё зелёно-белые дважды уверенно обыграли «Кривбасс» (2:0 и 3:0) в квалификации Лиги конференций. К предстоящему матчу они подходят с хорошим запасом сил и заряженными.

Настраивать на матчи с мадридским «Реалом» подопечных у Пеллегрини получается отменно. Заключить пари на то, что зелёно-белые не проиграют «галактикос», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Пока Анчелотти не найдёт Мбаппе правильное применение, побед от мадридцев в матчах с такими крепкими соперниками ждать не стоит.

Итальянский специалист после ничьей с «Лас-Пальмасом» взял всю вину на себя и пообещал провести работу над ошибками. Однако если с аутсайдером у «сливочных» возникли большие проблемы и дело чуть не дошло до поражения, то обыграть зелёно-белых у них тем более вряд ли получится.

«Сливочным» очень нужна победа, ведь отставание от лидирующей «Барселоны» продолжает неумолимо расти. Понятно, что о чемпионской гонке говорить рано, но мадридцам надо срочно навёрстывать упущенное. Другое дело, что это весьма проблематично.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал» — «Бетис» 1 сентября 2024 года

Функционируй у мадридцев плохо что-то одно, Анчелотти наверняка нашёл бы выход из ситуации. Однако перед итальянцем стоит комплекс проблем — адаптация Мбаппе, нехватка качеств Крооса и травмы до кучи. «Бетис» — очень трудный соперник для «Реала». У зелёно-белых есть отличные шансы зацепиться за очки.

Ставка: «Бетис» не проиграет за 3.70.