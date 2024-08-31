«Ювентус» — «Рома». Кто там пророчил Тьяго Мотте провал?

Пока у экс-тренера «Болоньи» в Турине всё хорошо.

Последний месяц лета — всё. Но это не повод грустить, ведь европейский клубный футбол уже набирает обороты. 1 сентября на стадионе «Альянц» в Турине состоится матч 3-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Рома». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогнозы, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Ювентус» — «Рома» 1 сентября 2024 года

Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах предлагают с коэффициентом 1.80, что можно представить как 55% вероятности. Победа «Ромы» оценивается коэффициентом 5.00 — это около 20% вероятности. Ничейный исход более вероятен, но коэффициент тоже довольно высокий — 3.80.

При этом аналитики считают, что матч итальянской Серии А в Турине не получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Голы в обе стороны представлены с коэффициентом 2.00, а наиболее вероятным является счёт 1:0 в пользу туринской команды.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Рома» (01.09.2024)

Дебют Тьяго Мотты на посту главного тренера «Ювентуса» сложился удачно. В двух первых турах чемпионата Италии туринский клуб под руководством экс-наставника «Болоньи» добыл две разгромные победы — над новичком «Комо» и тёртой «Вероной». В обоих случаях счёт составил 3:0.

Хорошо себя проявили уже освоившийся Душан Влахович и подтянутый из молодёжки Самюэль Мбангула. В двух играх у них на двоих три забитых мяча и две голевые передачи. Другие молодые футболисты тоже себя чувствуют хорошо, об ушедшем Кьезе повода вспоминать нет.

Работают и задумки нового тренера. Несмотря на риск получить контратаку через свободную зону, команда рано прессингует, чтобы быстрее вернуть себе мяч. А с учётом отсутствия пропущенных мячей, можно смело говорить о подстраховке среди партнёров и внимательной игре при обороне.

У Даниэле Де Росси же старт нового сезона складывается куда хуже. Если по итогам предыдущего итальянец сумел исправить ошибки Жозе Моуринью и едва не затащил «Рому» в Лигу чемпионов, то теперь у него всего одно очко из шести возможных в двух турах Серии А.

Сперва римляне не сумели дожать скромный «Кальяри» на выезде (0:0), а затем получили на своём поле поражение от не менее скромного «Эмполи» (1:2). А ведь летом удалось сохранить Лоренцо Пеллегрини, Анхелиньо и Пауло Дибалу и даже переманить из «Жироны» Артёма Довбика.

Пока украинец не впечатляет. Ровно как и вся столичная команда. Разумеется, на игру с «Ювентусом» футболисты соберутся, но соперник — неоспоримый фаворит. И не потому, что будет выступать на своём поле. Просто прямо сейчас туринский клуб на кураже от побед и нового тренера. Прямо сейчас он хорош.

В предстоящем матче логично ждать победы «Ювентуса» с любым счётом. Статистика личных встреч только подтверждает это. Из четырёх последних выездов на стадион «Альянц» в Турин «Рома» проиграла три при одной ничьей, которая тоже могла обернуться поражением. Короче говоря, шансов у гостей мало.

Ставка: «Ювентус» выиграет за 1.80.