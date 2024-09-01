«Бавария» — «Фрайбург». Вечно спасать Кейн не может

Лето передаёт свои права осени, но это не повод грустить. Европейский клубный футбол уже вышел из отпуска и набирает обороты. Сегодня, 1 сентября, мы узнаем сильнейшего в матче 2-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Фрайбург», который пройдёт на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча Бундеслиги «Бавария» — «Фрайбург» 1 сентября 2024 года

Букмекеры считают принимающую сторону явным фаворитом предстоящего матча. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.22, что даже приблизительно переваливает за 80% вероятности. Победа «Фрайбурга» на этом фоне выглядит почти нереально — коэффициент 12.50 и лишь 8%. О ничейном исходе речь тоже идёт постольку-поскольку.

При этом аналитики уверены, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.24, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 4.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61, что можно представить как 62% вероятности. Наиболее вероятным, по мнению экспертов, является счёт 4:0 в пользу хозяев. Вот это да!

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Фрайбург» (01.09.2024)

Мюнхенская «Бавария» вступила в новый сезон со старыми проблемами. Деотшанкюль Юпамекано, конечно, неплохой защитник, но на роль лидера не тянет. Клуб пытался купить у «Байера» Жонатана Та на замену ушедшему в «Манчестер Юнайтед» Маттейсу де Лигту, но не купил. Что будет дальше — большой вопрос.

Отчасти ответ можно было наблюдать в матче 1-го тура чемпионата Германии, когда мюнхенская команда с трудом обыгрывала переживающий непростые времена «Вольфсбург» (3:2). Два пропущенных мяча удалось нивелировать усилиями нападения. В частности, Гарри Кейна и Джамала Мусиалы, которые соорудили победный мяч на 82-й минуте.

Конечно, вы справедливо можете заметить, что молодой немец был в полном порядке и до чемпионата Европы, и во время. А у англичанина здорово получается заменять Роберта Левандовского на острие баварской атаки. Кейн даже «Золотую бутсу» получил по итогам прошлого сезона. Однако вопросы к обороне никуда не делись.

Не совсем понятно ещё, почему букмекеры отдают такое значительное преимущество «Баварии» в предстоящем матче. «Фрайбург» в последние годы зарекомендовал себя как достойный соперник. Если не забирается в еврокубки, то постоянно находится около того. В прошлом сезоне клуб финишировал в пяти очках от зоны Лиги Европы.

На старте нового сезона фрайбургцы лишь подтвердили свою конкурентоспособность, обыграв в 1-м туре немецкой Бундеслиги «Штутгарт» со счётом 3:1. Тот самый «Штутгарт», который в прошлом сезоне вообще-то лишил «Баварию» серебряных медалей и заслуженно выбился в Лигу чемпионов.

Причём футболисты «Фрайбурга» владели мячом лишь 32% игрового времени. Крайне мало для трёх забитых мячей, не так ли? Это означает, что свои шансы они используют очень бережно. Мюнхенской команде, имеющей трудности с организацией обороны, будет непросто сыграть «на ноль» даже дома.

К сожалению, букмекеры всё прекрасно понимают, а потому просто поставить на голы в обе стороны не получится — коэффициент скромный. Возможно, стоит рискнуть и поверить в то, что индивидуальный тотал гостей будет больше 1 мяча. Если «Фрайбург» забьёт ровно один раз, произойдёт возврат. Но в ведь последней очной встрече он забил дважды.

Ставка: индивидуальный тотал «Фрайбурга» больше 1 мяча за 2.20.