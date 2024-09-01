Экспресс с коэффициентом 7.7: «Ливерпуль» стабильнее «МЮ», «Локомотиву» чужды поражения

«Красные дьяволы» не решили своих проблем. Железнодорожники идут на серии из семи побед,

Последний выходной день недели, а значит, нас ожидает много интересных матчей. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.70.

Прогноз на матч «Монако» — «Ланс»

Несмотря на расставание с Виссамом Бен-Йеддером летом и выбывание из состава из-за травмы Александра Головина, «Монако» хорошо начал сезон. Он победил «Сент-Этьен» (1:0) и «Лион» (2:0). Даже гостевой фактор не помешал красно-белым в одну калитку обыграть «львов». Они должны были забить ещё больше.

«Ланс» — серьёзный соперник, с которым шутки плохи. Летом он пережил смену главного тренера. Кроваво-золотых возглавил Уильям Стилл. Кроваво-золотые начали сезон неплохо, победив «Анже» (1:0), «Брест» (2:0) и «Панатинаикос» (2:1).

Монегаски смотрятся очень солидно. Даже без Головина они показывают футбол отменного качества. Работа Ади Хюттера вызывает восхищение и уважение. Под его руководством команда быстро прогрессирует. На «Ланс» смена тренера поначалу оказывала положительное влияние, но вылет из Лиги конференций может выбить из колеи. Поставим на победу «Монако» за 1.85.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» после старта сезона идёт среди команд, которые ещё не теряли очки в АПЛ. Справедливости ради стоит отметить, что соперники попались скромные. В 1-м туре клуб одержал победу над «Ипсвичем», во 2-м туре — над «Брентфордом». Но в обоих случаях удалось забить два мяча и не пропустить.

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, дождался перестройки. В дирекции появились люди, которые вроде как умеют и хотят создавать качественный проект. Манкунианцы нестабильны. Суперкубок Англии перед стартом нового сезона отдали «Манчестер Сити», совсем немного недотерпев до победы. В АПЛ дома с трудом обыграли «Фулхэм» (1:0), а на выезде подарили очки «Брайтону» (1:2), вновь пропустив на последних минутах.

Команде Эрика тен Хага на старте сезона не хватает характера и хорошего нападающего. Обеспечить достаточное сопротивление «Ливерпулю» на таком фоне будет крайне непросто. С учётом того, что мерсисайдцы при Слоте разгромили манкунианцев тен Хага во время предсезонки, вполне могут выиграть и теперь. Поставить на победу «Ливерпуля» можно за 1.85.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Краснодар»

Железнодорожники неудержимы. Они проиграли пока что только встречу 2-го тура РПЛ московскому «Динамо» (1:3), на выезде. И то подопечные Михаила Галактионова смотрелись не хуже соперника. У них были возможности сравнять счёт, но вратарь соперника Андрей Лунёв оказался слишком надёжен.

У «Краснодара» с качеством командного футбола картина менее очевидная. Краснодарцы выиграли все пять последних матчей, но во всех случаях победили с минимальной разницей в счёте. Понятно, что у них было достаточно много сильных соперников, взломать оборону которых непросто.

Краснодарцы ещё пока что не проигрывали в РПЛ, но и так здорово сконструированного соперника им ещё не попадалось. Железнодорожники набрали отменный ход. Наблюдать за их быстрыми и отлично выверенными атаками хочется вечно. Дома у красно-зелёных отличные шансы обыграть «быков». Поставить на их победу можно за 2.25.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Монако» в матче с «Лансом» за 1.85.

Ставка 2: победа «Ливерпуля» в игре с «МЮ» за 1.85.

Ставка 3: победа «Локомотива» во встрече с «Краснодаром» за 2.25.

Общий коэффициент: 1.85 Х 1.85 Х 2.25 = 7.70.