«Ротор» — «Чайка». Бояринцев и Калешин будут держать интригу

2 сентября состоится матч 8-го тура Первой лиги «Ротор» — «Чайка». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу волгоградцев можно с коэффициентом 2.05. Успех клуба из Песчанокопского села оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Ротор» — «Чайка» 2 сентября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч Первой лиги «Ротор» — «Чайка» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 2.16.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура Первой лиги «Ротор» — «Чайка» (02.09.2024)

На 2 сентября запланирована интересная встреча, которая закроет программу 8-го тура Первой лиги. На стадионе «Волгоград Арена» померяются силами «Ротор» и «Чайка». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Главный судья — Константин Аверьянов.

«Ротор» продолжает дарить болельщикам незабываемые эмоции. Может быть, команда и не показывает какого-то высокого уровня футбола из-за не лучшей комплектации состава, но регулярно добывает хорошие результаты. Она расположилась в верхней части турнирной таблицы Первой лиги.

В первую очередь стоит обратить внимание на характер волгоградцев. В последних двух турах они победили «Балтику» (2:0) и сыграли вничью с «Родиной» (2:2). В обоих случаях подопечные Дениса Бояринцева проявили силу воли.

Матч с калининградцами «Ротор» доигрывал в меньшинстве. Красную карточку на 48-й минуте схлопотал Михаил Мальцев. Несмотря на неравные составы, волгоградцам ещё и удалось забить второй гол в концовке. Во встрече с «Родиной» они сравняли счёт на 83-й минуте.

По менталитету «Ротор» начинает становиться похож на леверкузенский «Байер», который при любых обстоятельствах во что бы то ни стало нацелен на победу и цепляется за очки. Не идёт игра? Соперник слишком силён? Волгоградцев это не остановит. Они идут к цели и борются до самого конца.

«Чайка» не менее интересна, чем «Ротор». Она очень хорошо начала сезон. Команда из Песчанокопского села уступила только «Уралу» (0:2), на выезде. После этого она эффектно реабилитировалась, победив «Енисей» (2:0), который возглавляет бывший легендарный футболист Андрей Тихонов.

Евгений Калешин не просто перехитрил Андрея Тихонова. Его команда показала более качественный футбол, опаснее атаковала и нанесла больше ударов в створ. Клуб, который должен был быть явным аутсайдером, быстро преображается. Он смотрится всё интереснее.

Имея не самый сильный состав, Калешин поставил «Чайке» отличную атакующую игру. Только в матче с «Уралом» его подопечные покинули поле без голов. В шести других встречах они забили 12 мячей. Даже обладающие надёжной обороной соперники не смогли сыграть «на ноль».

Предлагаем заключить пари на то, что «обе забьют», с коэффициентом 2.16. Выявить фаворита не представляется возможным. Вполне вероятно, встреча ознаменуется ничьей. Что-нибудь в духе 1:1 или 2:2 здесь вполне имеет место быть.

Бояринцев и Калешин — два топовых специалиста. Они постоянно меняют свои команды в лучшую сторону. Будет интересно понаблюдать за этим соперничеством. Ждём, что игра получится насыщенной событиями и как минимум по одному мячу клубы сумеют забить.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Ротор» — «Чайка» 2 сентября 2024 года

У обоих клубов отличные результаты. Они регулярно забивают и добывают очки. У клубов примерно одинаковые шансы на победу, поэтому лучше проверить голы с обеих сторон. С результативностью и нацеленностью на результат у «Ротора» и «Чайки» всё в полном порядке.

Ставка: обе забьют за 2.16.