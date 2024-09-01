Пришло время «Локомотива»! СКА, ЦСКА и «Спартак» уйдут в сторонку

Совсем скоро начнётся новый сезон КХЛ, обещающий подарить много эмоций. Хорошо бы, чтобы исключительно положительных. В Западной конференции может развернуться настоящая драма. Конкурентоспособны не несколько команд, а целый скоп!

Не видятся претендентами на победу в конференции разве что минское «Динамо», «Северсталь», а также «Сочи» и «Витязь», закончившие прошлый сезон на последних двух строчках в турнирной таблице. Все остальные команды рассмотрим поподробнее и оценим их шансы.

Кравец изменит китайский клуб до неузнаваемости

Начнём с одной из главных неожиданностей лета. «Куньлунь» возглавил Михаил Кравец, уволенный «Авангардом» прямо по ходу плей-офф. Специалисту есть что доказывать. С «драконами» он может по-настоящему зажечь. В составе китайского клуба чистятся техничные хоккеисты, тренеру нужно лишь найти правильный подход.

Букмекеры в победу «Куньлуня» в Западной конференции верят слабо. Заключить пари на данное событие можно с коэффициентом 300. Кравец — топовый специалист, которого не хочется списывать со счетов. Как минимум закончить сезон в зоне плей-офф «драконам» по силам.

Ларионов начнёт с чистого листа

Не намного больше эксперты верят в успех «Торпедо». Поставить на то, что автозаводцы по итогам сезона займут первое место в Западной конференции, можно с коэффициентом 100. У Игоря Ларионова в прошлом сезоне появились проблемы с управлением. Стиль игры команды стал не менее красивым, но он реже приносил результаты, а со стороны тренера стало больше неверных решений.

Шансов на победу у подопечных Игоря Ларионова действительно немного. Летом команда претерпела заметные перемены в составе. Профессору придётся всё начинать с нуля. У конкурентов перспективы радужнее.

Реальные фавориты

Открывает пятёрку главных претендентов «Спартак». Если он займёт первое место в Западной конференции, сыграет коэффициент 10.0. Подопечные Алексея Жамнова отлично начали прошлый сезон, но под конец сдали позиции и в итоге финишировали лишь четвёртыми.

Летом красно-белые неплохо усилили состав, подписав несколько легионеров и Андрея Миронова. Последний получил капитанскую нашивку. Укрепление неплохое, но хватит ли этого для поддержания стабильного соперничества с ЦСКА, московским «Динамо», СКА и «Локомотивом»?

ЦСКА летом возглавил Илья Воробьёв, приводивший «Металлург» к победе в регулярке в сезоне-2021/2022. У красно-синих собрался очень мощный состав, но акцент ими делается больше на победу в Кубке Гагарина. Клуб становился чемпионом целых 37 раз, что является рекордом. Если он одержит победу в Западной конференции, сыграет коэффициент 4.50.

Раз уж речь зашла о московских клубах, то сразу поговорим и о «Динамо», выигравшем регулярку по итогам прошлого сезона. Бело-голубые полностью провалились в плей-офф, и летом толком не укрепили самую проблемную позицию — вратарскую.

Да, был приобретён североамериканский голкипер Хантер Миска, но уже по сборам есть опасения, что трансфер себя не оправдает. Наша вратарская школа выглядит надёжнее. Заключить пари на победу московского «Динамо» в Западной конференции можно в букмекерских конторах с коэффициентом 6.50.

Ротенберг и Кузнецов или Никитин и Радулов?

Дошёл черёд до самых главных фаворитов. СКА летом усилился бывшим сокомандником и другом Александра Овечкина — Евгением Кузнецовым. Воспитанник челябинской школы хоккея проходил Программу помощи игрокам НХЛ. Он не может похвастаться стабильностью и хорошим расположением духа. Трансфер очень рискованный.

У СКА отменная комплектация состава и опытный тренерский штаб, во главе которого Роман Ротенберг. Если он займёт первое место в турнирной таблице Западной конференции, сыграет коэффициент 3.20. Постоянно петербуржцы претендуют на победу, но в этом сезоне в их успех верится меньше. «Локомотив» выглядит перспективнее.

Стратегия Игоря Никитина не предполагает зрелищной игры, но она практически всегда даёт отличные результаты. Тренер долго развивал команду, воспитывал молодёжь и отлаживал механизмы. С каждым новым сезоном ярославцы смотрелись всё солиднее, и вот, думается, наступил апогей.

По итогам прошлого сезона железнодорожники заняли третье место в конференции и дошли до финала Кубка Гагарина. Летом они сохранили важных игроков и классно усилились. Состав ярославцев пополнил Александр Радулов. Поставить на их победу в Западной конференции можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70.

В недавнем товарищеском матче c «Северсталью» (6:5 Б) Радулов оформил хет-трик из результативных передач. Его опыт, лидерские качества и взрывная энергия — это именно то, чего не хватало отлично дисциплинированным ярославцам. Теперь у них значительно больше шансов выиграть конкуренцию.

Ставка: победа «Локомотива» в Западной конференции в сезоне-2024/2025 за 3.70.