Нет никакой звёздной болезни! Разин и «Металлург» оставят позади «Авангард» и «Ак Барс»

Такие инциденты, как в игре с «Нефтехимиком», не должны повториться. Тренеру «Магнитки» необходимо держать себя в руках.

Совсем скоро начнётся новый сезон КХЛ. 3 сентября состоится матч за Кубок Открытия, в котором померяются силами «Металлург» и «Локомотив». По итогам прошлого сезона команда из Магнитогорска заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции, а также выиграла Кубок Гагарина.

Удастся ли команде Андрея Разина повторить успех? Наиболее опасными конкурентами в конференции для неё видятся «Трактор», «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Ак Барс» и «Авангард». Давайте попробуем выяснить, у какого из клубов больше всего шансов победить на Востоке.

Андрей Разин поймал звезду

Сомнения в том, что «Металлургу» удастся защитить титул чемпиона, появились после недавнего скандального случая. В товарищеском матче с «Нефтехимиком» нападающий клуба из Магнитогорска Даниил Вовченко получил травму, после чего Андрей Разин принял решение увести команду со льда.

Решение тренера «Магнитки» не встретило приветствия. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением, что это звёздная болезнь и неуважение к болельщикам. Тренер действительно поступил очень резко и опрометчиво. Необходимо сделать из этого выводы.

Андрей Разин — эпатажный специалист. Он отличный тренер, очень талантливый, умеющий правильно настроить хоккеистов. Однако временами специалист перегибает палку. Не помешает ли это команде? Поставить на то, что она по итогам сезона займёт первое место в Восточной конференции, можно с коэффициентом 3.50.

У Гру задача — раскрыть потенциал Челябинска

Одним из самых интересных событий лета стало назначение Бенуа Гру на должность главного тренера «Трактора». Челябинский клуб стал непредсказуемее и интереснее. Канадский специалист привнёс новые идеи, которые пока что хорошо воспринимаются хоккеистами.

Единственное — состав у «Трактора» не чемпионский. Летом его покинул Антон Бурдасов и ещё несколько важных игроков. Гру считает, что комплектация у команды хорошая и конкурентоспособная. Удастся ли ему раскрыть весь потенциал игроков? Поставить на то, что челябинцы выиграют Восточную конференцию, можно с коэффициентом 35.0.

Уфимская молодёжь не вытянет

У Виктора Козлова с составом проблем ещё больше. Тренер не стал скрывать, что по глубине комплектации есть серьёзные опасения. Он отметил, что молодёжи нельзя валять дурака на предсезонке, чтобы получить возможность проявить себя и закрыть проблемные позиции.

Проблема в том, что нужно закрывать много брешей. Мы знаем, что команда Козлова способна выдавать отменные отрезки, когда находит свой хоккей и пребывает в хорошем тонусе. Проблема в том, что стабильности и качества уфимцам постоянно не хватает. Если они выиграют Восточную конференцию, сыграет коэффициент 10.0.

Омск потерял почву под ногами

«Авангард» пережил смену главного тренера ещё раньше, чем «Трактор» — во время плей-офф. Его возглавил Сергей Звягин, и до сих пор непонятно, какое влияние на команду оказывает его назначение. Важнее другое — сезон омичи начнут без главных звёзд — Владимира Ткачёва и Рида Буше.

Нападающие на длительный срок угодили в лазарет. Их возвращение не гарантирует моментального улучшения дел. Форвардам может потребоваться время на возвращение кондиций. Без них команда не выглядит беспомощно, но о борьбе за победу в конференции, пожалуй, можно забыть. Заключить пари на успех «ястребов» можно с коэффициентом 2.50.

«Ак Барс» стал загадочным

Казанцев возглавил Анвар Гатиятулин. Команду покинули Вадим Шипачёв и Александр Радулов. От этих перемен веет негативной аурой. Поставить на то, что «Ак Барс» по итогам сезона займёт первое место в Восточной конференции, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 5.00.

Под руководством Гатиятулина «Трактор» в своё время неплохо прибавил, но так ничего и не выиграл. Впоследствии тренер был уволен из-за неудовлетворительных результатов. После Зинэтулы Билялетдинова и Олега Знарка казанцы попросту могут не признать авторитета нового наставника. Ему точно будет нелегко освоиться.

«Автомобилист» стал сильнее

Интересны перемены, которые произошли с командой из Екатеринбурга. Её состав покинули много старожилов, в том числе Сергей Широков, зато пришли молодые перспективные и просто качественные хоккеисты. У Николая Заварухина будет много работы. Таланты раскрывать тренер умеет.

В принципе, у «Автомобилиста» неплохие шансы побороться за победу в Восточной конференции. Только для этого необходимо улучшить гостевой фактор, который докучает команде с давних пор. Поставить на то, что екатеринбуржцы займут первое место в Восточной конференции, можно с коэффициентом 20.0.

Всё будет зависеть от Разина

Главный фаворит проглядывается отчётливо. Омичам будет трудно наверстать упущенное без главных звёзд, у клуба из Челябинска и «Салавата Юлаева» есть проблемы с комплектацией, «Ак Барс» с Гатиятулиным без Радулова совсем не внушает доверия, а у «Автомобилиста» многовато молодёжи и тоже есть потребность в дальнейшем усилении состава.

У «Металлурга» проблем меньше. У команды из Магнитогорска много ресурсов и сильный во всех аспектах тренер, которому нужно только поработать над сдержанностью. Если Разин сделает выводы из скандальной истории и больше не допустит подобного, его подопечным не будет равных.

Ставка: победа «Металлурга» в Восточной конференции в сезоне-2024/2025 за 3.50.