Нуну Боржеш — Даниил Медведев. Американцы искупают россиянина в овациях

Болеем за наших на Открытом чемпионате США. 2 сентября в матче четвёртого круга португалец Нуну Боржеш будет играть с россиянином Даниилом Медведевым. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

Коэффициенты букмекеров на матч Нуну Боржеш — Даниил Медведев 2 сентября 2024 года

Букмекеры отдают предпочтение российскому теннисисту. Поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.16. Шансы Боржеша оценили в 5.30.

Эксперты склоняются к тому, что встреча получится упорной. Сделать ставки на тотал больше 32.5 гейма можно за 1.80, а тотал меньше 32.5 гейма идёт с коэффициентом 1.95. Вероятность победы Медведева со счётом 3:0 оценили в 2.00.

Анализ и прогноз на матч четвёртого круга US Open Нуну Боржеш — Даниил Медведев (02.09.2024)

Судьба сводит Нуну Боржеша и Даниила Медведева уже третий раз в этом сезоне. Пока счёт в серии 2-0 в пользу россиянина. На этот раз им предстоит встретиться в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США. Игра начнётся не ранее 18:00 мск.

Боржеш никогда не хватал звёзд с неба. Выход в четвёртый круг ТБШ для него уже большое достижение. Есть шанс замахнуться на большее. Самое интересное, что до такого же этапа Нуну доходил в этом году на Открытом чемпионате Австралии, но его выбил как раз Даниил Медведев. Неужели нас ждёт повторение истории уже на US Open?

Одно можно сказать точно: португалец будет невероятно мотивирован на встречу с россиянином. Это и шанс установить новую планку для себя, и возможность взять реванш. До четвёртого круга турнира никаких громких побед у Боржеша не случилось. Он выиграл у Федерико Кории (6:2, 6:4, 6:1), Танаси Коккинакиса (6:4, 7:5, 7:5) и замешкался в матче с Якубом Меншиком (6:7, 6:1, 3:6, 7:6, 6:0).

Вроде бы у Медведева не должно возникнуть сложностей в предстоящей встрече. Тем более россиянин уже выигрывал US Open в 2021 году. Да и в целом нынешний сезон нельзя назвать провальным. Даниил доходил до полуфинала Уимблдона и сыграл в финале Открытого чемпионата Австралии.

Есть повод улучшить результат и наконец-то взять ТБШ в этом году. Путь к четвёртому кругу не был тернистым. Сначала Медведев победил Душана Лайовича (6:3, 3:6, 6:3, 6:1), а затем выиграл поочерёдно у Фабиана Марожана (6:3, 6:2, 7:6) и Флавио Коболли (6:3, 6:4, 6:3).

Победа во встрече с итальянским теннисистом особенно впечатлила зрителей. Решающее очко Даниил взял благодаря удару, исполняя который ему пришлось развернуться на 360 градусов! Американская публика стоя аплодировала россиянину. Да, не так давно у Медведева были проблемы с местными болельщиками, но сейчас он чувствует себя комфортно и ощущает поддержку.

Поэтому тут без вариантов. Мы прогнозируем победу Даниила, но заострим внимание, что прошлые очные встречи с Боржешем не прошли легко. В каждой был сыгран тай-брейк. В матче Открытого чемпионата Австралии теннисисты отыграли 41 гейм. Поэтому будет разумно поставить на победу Медведева и тотал больше 32.5 гейма за 2.10.

Ставка: победа Даниила Медведева и тотал больше 32.5 гейма за 2.10.