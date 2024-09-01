Ига Свёнтек — Людмила Самсонова. Чудеса случаются, но редко

Это не тот случай. Россиянка уже пробовала сопротивляться польке на харде. Вышло неудачно.

Болеем за наших на Открытом чемпионате США. 2 сентября в матче четвёртого круга первая ракетка мира Ига Свёнтек будет играть с россиянкой Людмилой Самсоновой. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

Коэффициенты букмекеров на матч Ига Свёнтек — Людмила Самсонова 2 сентября 2024 года

Букмекеры отдают предпочтение польке. Поставить на победу Свёнтек можно с коэффициентом 1.11. Шансы Самсоновой оценили в 6.60.

Эксперты склоняются к тому, что встреча не получится упорной. Сделать ставки на тотал больше 20.5 гейма можно за 2.20, а тотал меньше 20.5 гейма идёт с коэффициентом 1.60. Вероятность победы Свёнтек со счётом 2:0 оценили в 1.45.

Анализ и прогноз на матч четвёртого круга US Open Ига Свёнтек — Людмила Самсонова (02.09.2024)

Непростое испытание предстоит нашей теннисистке. Людмила Самсонова в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США встретится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Игра начнётся не ранее 18:00 мск.

В этом сезоне польская теннисистка выиграла «Ролан Гаррос» и ещё четыре турнира. Она продолжает демонстрировать высокий уровень. В 2022 году Ига уже побеждала на US Open и не прочь повторить успех.

С другой стороны, Свёнтек можно обыгрывать на харде. Она уязвима. На турнире в Цинциннати полька получила достойный отпор от Мирры Андреевой в четвертьфинале – 4:6, 6:3, 7:5, а в полуфинале уступила Арине Соболенко (3:6, 3:6).

Хотя по дороге к четвёртому кругу US Open Ига уже прошла двух россиянок, и это настораживает. Сначала она победила Камиллу Рахимову (6:4, 7:6), а в последней встрече выиграла у Анастасии Павлюченковой (6:4, 6:2). Между этим была победа во встрече с Эной Сибахарой (6:0, 6:1), но японка далеко не уровень первой ракетки мира. Результат был предсказуем.

Посмотрим, что сможет ответить Свёнтек другая российская теннисистка – Людмила Самсонова. Она тоже выступала на турнире в Цинциннати и была выбита Ариной Соболенко (3:6, 2:6).

Наивысшим достижением Самсоновой на Открытом чемпионате США является как раз четвёртый круг. Она добиралась до этой стадии в 2022 году и повторила достижение в этом сезоне. Вот только соперница, чтобы улучшить результат, совсем не подходящая. Как сражаться со Свёнтек, которая выигрывает в скорости и будет оказывать давление? На харде всё это играет большую роль.

Людмила добралась до этой стадии благодаря победам в матчах с Ван Цян (6:2, 7:5), Мари Боузковой (3:6, 7:6, 6:3) и Эшлин Крюгер (6:1, 6:1). Не совсем подходящие для подготовки к более серьёзным испытаниям соперницы. Самсоновой придётся подстраиваться и менять тактику, чтобы стать неудобной для первой ракетки мира. А как это сделать?

В прошлом сезоне Ига Свёнтек и Людмила Самсонова встречались дважды и оба раза – на харде. Полька оказалась гораздо сильнее. В Дубае она выиграла со счётом 6:1, 6:0, а в Пекине – 6:2, 6:2. Как мы видим, разница слишком большая. Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится победа польки и тотал меньше 19.5 гейма за 1.84.

Ставка: победа Иги Свёнтек и тотал меньше 19.5 гейма за 1.84.