Возрождение Кузнецова в СКА, ошибка Шипачёва. Кто станет лучшим бомбардиром КХЛ?

Уже 3 сентября будет дан отсчёт новому сезону КХЛ. В матче Кубка Открытия «Металлург» будет играть с «Локомотивом». Как и полагается, букмекеры предлагают большую роспись на предстоящий розыгрыш. В том числе можно сделать ставки на то, кто станет лучшим бомбардиром. На этом и заострим внимание. Попробуем разобраться, у кого из нападающих шансов больше блеснуть в регулярке.

В Минске появился лидер!

Минское «Динамо» хорошо подготовилось к новому сезону. Особняком стоит подпись в контракте с двукратным обладателем Кубка Гагарина и трижды признанным лучшим бомбардиром по итогам регулярки Вадимом Шипачёвым. И вы не ослышались. Теперь бывший нападающий «Ак Барса» будет играть в составе «зубров».

Букмекеры разглядели в Шипачёве основного фаворита и предлагают поставить, что он наберёт больше всех очков по системе «гол+пас» с коэффициентом 6.00. Очень заманчивое предложение, но тут может быть несколько вариантов. Либо Вадим будет тащить минчан и сильно выделяться на фоне остальных, став чуть-ли не единоличным бомбардиром команды. Либо же «зубры» вновь проведут провальный сезон, и он не приблизится даже к десятке лучших.

Добавим лишь одно: за время предсезонной подготовки Шипачёв не забил ничего. Поэтому выводы делайте сами.

Звёздная тройка «Спартака»

Красно-белые сохранили своих звёзд прошлого сезона. Отдельно можно поставить, что тройка «Спартака» Голдобин, Порядин и Морозов наберёт в сумме 200 очков с коэффициентом 4.70. В минувшем регулярном чемпионате не удалось достичь такой цифры. На троих хоккеисты сделали 173 очка по системе «гол+пас».

Но «гладиаторы» наверняка станут сильнее, будут прибавлять и продолжат прогрессировать. Основным же фаворитом на звание лучшего бомбардира из этой тройки видят, конечно же, Николая Голдобина. Сделать ставку на его успех можно с коэффициентом 10.0. В минувшем сезоне он до этого звания не дотянул, набрав суммарно 78 очков.

Также эксперты оценили шансы Павла Порядина стать лучшим бомбардиром коэффициентом 15.0. Нападающий в трёх товарищеских встречах забросил по шайбе. На минуточку, в них же Голдобин не записал на свой счёт ни одного гола.

Возрождение легенды «Вашингтона» произойдёт?

Одним из самых громких переходов этого лета в КХЛ стало приобретение Евгения Кузнецова в СКА. Последнее время в НХЛ у бывшего партнёра Александра Овечкина совсем не заладилось. Он даже проходил Программу помощи игрокам лиги. Нападающий попытал счастья в «Каролине» и принял решение вернуться на родину.

Болельщики «Трактора» даже обиделись, что Евгений выбрал не родную команду, а СКА. Но что тут поделаешь. С петербуржцами действительно больше шансов стать обладателем Кубка Гагарина. А в придачу и лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Поставить на это событие можно с коэффициентом 15.0.

Если судить по товарищеским матчам предсезонной подготовки, то Кузнецов понемногу вкатывается в ритм. Уже забросил шайбу и отдал результативную передачу. Да и СКА в прошлом сезоне был очень результативным. Петербуржцы забросили 220 шайб в 68 встречах. Поэтому шансы у Евгения набрать больше всех очков в регулярке определённо есть. И большие.

Кто фаворит этой гонки?

Нисколько не отставал бы от всех перечисленных фаворитов и Рид Буше. Но нападающий «Авангарда» получил травму. По сообщениям от клуба, он выбыл примерно на месяц. А может, и больше. С одной стороны, срок небольшой, но за это время пройдёт много матчей, в которых другие нападающие будут набирать очки. Поставить, что американец станет лучшим бомбардиром, предлагают за 25.0.

Не видим перспектив у Шипачёва с минским «Динамо», а Голдобин что-то пока не в форме. Быть может, начало сезона поможет ему взять правильный настрой. Но на данный момент определённым фаворитом в бомбардирской гонке регулярного сезона КХЛ видится Евгений Кузнецов. Он попал в нужную команду и уже показал, что вкатился в игру.

Ставка: Евгений Кузнецов станет лучшим бомбардиром за 15.0.