«Металлург» – «Локомотив». Радулов поможет взять реванш за Кубок Гагарина!

Заждались болельщики хоккея возвращения любимых команд на лёд. Это время пришло. Уже 3 сентября состоится матч Кубка Открытия КХЛ, в котором «Металлург» будет играть с «Локомотивом». Начало встречи – в 17:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» – «Локомотив» 3 сентября 2024 года

Букмекерские конторы сомневаются в выборе фаворита. Поставить на победу «Магнитки» в основное время можно с коэффициентом 2.50. Шансы железнодорожников оценили в 2.60. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.00. Ставки на «обе забьют больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.82.

Анализ и прогноз на матч Кубка Открытия КХЛ «Металлург» – «Локомотив» (03.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Вот и дождались мы возвращения на лёд своих любимых команд. Уже 3 сентября пройдёт матч Кубка Открытия КХЛ между «Металлургом» и «Локомотивом». Встреча начнётся в 17:00 мск. Даже не сомневаемся, что нас ждёт много эмоций и яркое шоу.

Магнитогорцы сохранили практически весь чемпионский костяк, с которым Андрей Разин в прошлом сезоне выиграл Кубок Гагарина. Были пара новых приобретений и несколько расторгнутых контрактов, но основные лидеры продолжат путь с «Магниткой» к новым победам.

Не всегда межсезонье может наглядно продемонстрировать, в какой форме находится команда. Но если судить по сыгранным товарищеским матчам, то «Металлург» не выглядит готовым к новому сезону. Он проиграл «Витязю» (4:6), «Автомобилисту» (2:4), «Салавату Юлаеву» (1:3) и «Северстали» (2:6).

Также было засчитано техническое поражение во встрече с «Нефтехимиком». Во время игры Роман Абросимов силовым приёмом встретил нападающего «Магнитки» Даниила Вовченко и тот рухнул на лёд, ударившись головой. Встать самостоятельно хоккеист не смог. Если судить по видео, которое мы видели, хит выглядит чистым. Судьи приняли решение, что фола нет. Это возмутило Андрея Разина, и он увёл команду в раздевалку в знак протеста.

Причём это был домашний турнир мемориала Ромазана. В других двух матчах «Металлург» победил «Салават Юлаев» (3:2) и с натяжкой свой фарм-клуб «Магнитку» (3:2 Б). Как итог, команда заняла второе место на товарищеском турнире, а «Нефтехимик» его выиграл.

После этого двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал Разина. По его словам, тренер поймал звёздочку. Его слова можно было бы взять под сомнение, если бы не недавняя речь Андрея Владимировича с предложением реформы предсезонных турниров. Слишком много слов. Посмотрим, что покажет команда в матче за Кубок Открытия КХЛ.

«Локомотив» тоже отказался меняться, но привёл в состав ветерана. Опыт Александра Радулова обязательно пригодится железнодорожникам. Быть может, именно этого им не хватило в прошлом финале Кубка Гагарина, который они проиграли «Металлургу» всухую – 0-4.

Бывший нападающий «Ак Барса» и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина начал игру за новую команду достаточно резво. Он отдал две результативные передачи во встрече с «Авангардом», которую «Локомотив» проиграл в овертайме в Кубке Блинова. В следующей игре, с «Барысом», Радулов забросил дебютную шайбу и вновь сделал два голевых паса.

На этот раз железнодорожники победили со счётом 5:2. В итоге подопечные Игоря Никитина выиграли товарищеский турнир в Омске. Кроме перечисленных матчей, они обыграли «Трактор» (5:4 Б) и «Сибирь» (2:0). В последнем товарищеском матче с «Северсталью» Радулов вновь отдал две результативные передачи. «Локомотив» одержал победу (6:5 Б).

Смущает огромное количество пропущенных шайб у команды Андрея Разина. Неужели есть какие-то проблемы в обороне или с настроем хоккеистов? «Локомотив» тоже многовато пропускал во время предсезонной подготовки, но он хотя бы забивал ещё больше. В итоге просматривается ставка на индивидуальный тотал железнодорожников больше 2.5 шайбы за 2.15.

Вероятнее всего, «Локомотив» обыграет «Металлург». У него есть огромная мотивация поквитаться за поражение в финале Кубка Гагарина, клуб лучше провёл предсезонный турнир, подписал опытного Александра Радулова и в целом смотрится симпатично.

Ставка: индивидуальный тотал «Локомотива» больше 2.5 шайбы за 2.15.