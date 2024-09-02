Лига чемпионов новая, а фавориты — всё те же. Прогноз на сезон-2024/2025

Что такое осень? Это старт нового сезона Лиги чемпионов. Как мы помним, розыгрыш-2024/2025 получил новый формат. Пока непонятно, что из этого получится, но должно быть как минимум интересно. И прежде чем делать прогнозы на общий этап, пробежимся по регламенту обновлённой версии соревнования.

Что нужно знать о новой Лиге чемпионов

Основных нововведений несколько. Во-первых, вместо 32 команд участие принимают 36. Во-вторых, отказались от группового этапа и поместили всех участников в общую турнирную таблицу. Каждый проведёт по восемь игр с соперниками из разных корзин, а потому станет больше топ-матчей на ранней стадии.

Третье изменение заключается в новом порядке квалификации. Восемь лучших из таблицы напрямую выйдут в 1/8 финала, ещё 16 клубов, занявших 9-24 места, разыграют между собой оставшиеся путёвки в дополнительном этапе. Что-то похожее мы уже видели в Лиге Европы, не так ли?

А ещё одно положение регламента отменило переход в турниры ниже уровнем. Если по итогам общего этапа ты не забрался в топ-24, то для тебя еврокубковый сезон завершён. К слову, общий этап из восьми туров продлится с сентября по январь, а уже в феврале стартует плей-офф. Игр будет больше.

Кто фаворит: одни и те же лица

1-й тур общего этапа стартует 17 сентября. Чуть больше двух недель, чтобы подготовиться. Однако букмекеры уже сделали свои прогнозы на фаворитов и аутсайдеров. С одной стороны, есть несколько интересных предположений. С другой стороны, всё довольно логично и предсказуемо.

Главный претендент на победу на общем этапе — «Манчестер Сити». Поставить на это можно с коэффициентом 4.00, что приблизительно равно 25% вероятности. А если «горожане» финишируют в топ-8, сыграет коэффициент 1.12 (почти 90% вероятности). То есть почти наверняка их ждут в 1/8 финала.

Главным конкурентом «Сити» видят мадридский «Реал». Коэффициент на его победу на общем этапе составляет 6.00, что можно представить как 16% вероятности. Финиш в топ-8 и прямая квалификация в 1/8 финала оценивается коэффициентом 1.28 — около 80% вероятности.

Аналитики также ждут качественного выступления от лондонского «Арсенала», мюнхенской «Баварии» и «Ливерпуля» с «Барселоной». Коэффициенты на их вероятную победу варьируются в районе 8.00-11.00. При этом финиш в топ-8 тоже почти не оспаривается.

Главные неудачники общего этапа ЛЧ

Ничего хорошего букмекеры не предрекают «Словану» из Братиславы, который попал в общий этап из квалификации. Если он займёт последнее место в турнирной таблице, сыграет коэффициент 4.50. Это почти 23% вероятности. А финиш в топ-24 оценивается коэффициентом 10.00 — всего 10%.

Среди явных аутсайдеров также «Брюгге», «Янг Бойз», «Динамо» Загреб и «Црвена Звезда». Коэффициенты на победу составляют 800.0, 800.0, 1000.0 и 1000.0 соответственно. А их финиш в топ-24, где можно побороться за плей-офф, тоже выглядит сомнительно — не более 23% вероятности.

Анализ и прогноз на общий этап Лиги чемпионов — 2024/2025

С учётом того, что основной этап обновлённой Лиги чемпионов теперь растянется, логично выбирать претендента на победу из тех, кто выглядит наиболее стабильным. И речь тут, разумеется, пойдёт о «Манчестер Сити» и мадридском «Реале». Первый выиграл трофей в 2023 году, а второй — в 2024-м.

Конечно, можно ждать прорыва от лондонского «Арсенала». В прошлом сезоне он навязал настоящую борьбу Хосепу Гвардиоле в АПЛ, а в Лиге чемпионов дошёл до четвертьфинала, выиграв свою группу. Однако у «канониров» молодой состав, и опыта может не хватить.

«Манчестер Сити» и «Реал», как мы помним, в прошлом сезоне Лиги чемпионов на групповом этапе не потеряли ни одного очка. У «горожан» в группе были «Лейпциг», «Янг Бойз» и «Црвена Звезда», а у «сливочных» — «Наполи», «Брага» и «Унион». То есть уровень оппозиции был примерно одинаковый.

Теперь же у команды Хосепа Гвардиолы из топов сразу «Интер», «Ювентус» и «ПСЖ». На каждом из них можно легко оступиться. Зато остальные соперники более чем проходимые — «Слован», «Спарта», «Спортинг», «Фейеноорд» и «Брюгге». Именно здесь можно и нужно набирать все возможные очки.

Подопечным Карло Анчелотти из их весовой категории достался разве что «Ливерпуль». Однако «Милан», дортмундская «Боруссия» и «Аталанта» вполне могут отобрать очки. Да и «Лилль» со «Штутгартом» и «Зальцбургом» далеко не подарки. Аутсайдер только один — «Брест».

Единственное, чем может выделиться «Реал» на фоне «Ман Сити», так это Килианом Мбаппе. Мадридцы действительно усилились, тогда как английский клуб просто сохранил старый состав. Вот только пока что у мадридцев проблемы даже в Ла Лиге. Они наверняка сыграются, но этой временной нестабильностью может воспользоваться конкурент.

Ставка: «Ман Сити» займёт первое место в общей таблице Лиги чемпионов за 4.00.