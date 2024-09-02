Чжэн Циньвэнь – Арина Соболенко. Радуйся, Беларусь

Вторая ракетка мира уже побеждала на этой же стадии китаянку год назад. Теперь она вообще может выиграть ТБШ в США.

US Open близится к развязке. 3 сентября в матче 1/4 финала китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь будет играть со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Встреча начнётся не ранее 19:00 мск на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

Коэффициенты букмекеров на матч Чжэн Циньвэнь – Арина Соболенко 3 сентября 2024 года

Букмекеры отдают предпочтение белоруске. Поставить на победу Соболенко можно с коэффициентом 1.22. Шансы Циньвэнь оценили в 4.20.

Эксперты склоняются к тому, что встреча получится упорной. Сделать ставки на тотал больше 19.5 гейма можно за 1.66, а тотал меньше 19.5 гейма идёт с коэффициентом 2.14. Вероятность победы Соболенко со счётом 2:0 оценили в 1.55.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала US Open Чжэн Циньвэнь – Арина Соболенко (03.09.2024)

Очень интересная пара образовалась в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Быстро прогрессирующая 21-летняя китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь будет играть со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Встреча начнётся не ранее 19:00 мск.

Китаянка очень быстро набирает обороты. Она молода и голодна до побед. Трудно сказать, что ей мешает обрасти трофеями на турнирах сейчас. Скорее всего, просто не хватает опыта. Но она его набирается. Пока Чжэн занимает седьмое место в мировом рейтинге. И это довольно неплохо.

В прошлом сезоне она также добралась до четвертьфинала US Open и, что самое интересное, встретилась с Соболенко. Белоруска оказалась сильнее — 6:1, 6:4. Это ещё не всё. В 2024 году на Открытом чемпионате Австралии Циньвэнь добралась до финала, где её поджидала игра с Ариной. Вновь вторая ракетка мира одержала победу – 6:3, 6:2.

Китаянка явно не рада очередной встрече с белоруской, но ничего не поделаешь. Зато у неё будет полно мотивации, чтобы одновременно взять реванш и тут же поднять собственную планку. По пути к четвертьфиналу US Open Чжэн победила Аманду Анисимову (4:6, 6:4, 6:2), Эрику Андрееву (6:7, 6:1, 6:2), Юле Нимайер (6:2, 6:1) и Донну Векич (7:6, 4:6, 6:2).

Арина Соболенко не должна расслабляться. Несмотря на удачно складывающиеся очные встречи с китаянкой, её нельзя недооценивать. Белоруска тоже с каждым годом играет всё лучше. Она два года подряд побеждает на Открытом чемпионате Австралии, а также в прошлом сезоне добиралась до полуфиналов на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

Что касается US Open, то в 2023 году Соболенко вышла в финал, но уступила Кори Гауфф. К тому же перед ТБШ в этом сезоне Арина одержала победу на турнире в Цинциннати. И ведь это не было лёгкой прогулкой. Она поочерёдно обыграла Элину Свитолину (7:5, 6:2), Людмилу Самсонову (6:3, 6:2), первую ракетку мира Игу Свёнтек (6:3, 6:3) и, наконец, Джессику Пегулу (6:3, 7:5).

Да и на пути к четвертьфиналу Открытого чемпионата США Соболенко неплохо себя проявила. Она выиграла у Присциллы Хон (6:3, 6:3), Лючии Бронцетти (6:3, 6:1), Екатерины Александровой (2:6, 6:1, 6:2) и Элисе Мертенс (6:2, 6:4).

Поводов сомневаться в победе Арины нет никаких. На её стороне и результаты в очных встречах, и отличные выступления на харде в этом сезоне. Китаянка большая молодец, но ей ещё нужно получить больше опыта. Вопрос в другом, сможет ли Чжэн отнять хотя бы сет? Скорее всего, нет. Поэтому лучшим вариантом для ставки будет победа Соболенко и тотал меньше 21.5 гейма за 2.05.

Ставка: победа Соболенко и тотал меньше 21.5 гейма за 2.05.