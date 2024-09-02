«Челси» почувствует себя королём в Лиге конференций. А конкуренты кто?

Кто нибудь сможет поспорить с «синими» в новом формате еврокубкового турнира? В общем этапе они фавориты.

В этом году УЕФА приготовил сюрприз для футбольных клубов, участвующих в еврокубках. А для болельщиков — головоломку. С первого взгляда понять общий этап Лиги конференций сложновато. Но на самом деле всё предельно просто.

Во-первых, теперь в турнире участвуют 36 команд. Каждая проведёт шесть матчей. Половина будет сыграна на домашнем стадионе – другая, соответственно, на выезде. Кто с кем и на каком поле должен выступать, определила жеребьёвка.

Больше нет никаких групп, а есть одна общая таблица для всех 36 команд. Добытые очки будут учитываться в общем зачёте, и по итогам команды, которые займут с первого по восьмое место, получат прямую путёвку в 1/8 финала Лиги конференций. С девятого по 24-е места клубы должны будут сыграть в дополнительном плей-офф. Победители стыковых матчей также отправятся в 1/8 финала, ну а остальные покинут турнир.

Ну и, конечно же, места с 25-го по 36-е закончат путешествие в Лиге конференций без дополнительных шансов. Вроде всё просто. Первые матчи общего этапа стартуют 3 октября.

«Челси» заказана дорога в финал

По мнению букмекеров, да и большинства футбольных экспертов, фаворитом общего этапа Лиги конференций идёт «Челси». С одной стороны, для «синих» этот турнир будет маловат. Они привыкли выступать гораздо выше. С другой — последние неудачные показатели и результаты «аристократов» вынуждают их добыть хоть какой-нибудь трофей. Даже такой.

Поставить на то, что лондонский клуб займёт первое место в таблице общего этапа, можно с коэффициентом 3.50. Да и соперники попались вполне проходимые. Местами даже можно задействовать резервы, чтобы не растрачивать силы основного состава.

«Хайденхайм», «Астана», «Шэмрок Роверс» и «Ноа» точно не вызовут проблем. Максимум придётся повозиться с «Гентом» и «Панатинаикосом». По идее, «синие» могут даже набрать все 18 очков, если не будут расслабляться.

Кто вошёл в тройку фаворитов?

Кроме «Челси», претендовать на первое место точно будут «Бетис» и «Фиорентина». Поставить на победу «белых» в общем этапе можно с коэффициентом 5.50. Но в этом есть сомнения, ведь играть команде предстоит с неуступчивыми «Копенгагеном» и «Легией». Как минимум эти два клуба могут преподнести сюрприз.

У «Фиорентины» тоже соперники не подарок. Ей предстоит провести по встрече с ЛАСКом, АПОЭЛом, «Виторией» из Гимарайнша, «Санкт-Галленом», ТНС и «Пафосом». В такой обстановке будет очень сложно набрать все 18 очков. Ну а поставить на успех «лилий» в общем этапе можно с коэффициентом 6.50.

У остальных совсем нет шансов занять первое место?

Даже сложно представить, что какой-нибудь другой клуб, кроме трёх фаворитов, сможет заскочить на первую строчку таблицы общего этапа Лиги конференций. В пятёрку главных претендентов на победу у букмекеров также вошли «Гент» и «Копенгаген».

Обоим крупно не повезло даже с результатами жеребьёвки. Например, «бизонам», кроме «Челси», также предстоит провести матчи с «Мольде», «Омонией», «Лугано». Это далеко не слабые соперники. Набрать во встречах с ними по три очка будет той ещё задачкой.

«Копенгаген» ждёт не только игра с «Бетисом», но и с «Истанбул Башакшехир», венским «Рапидом», «Хартсом», «Ягеллонией» и минским «Динамо». Вот тут уж точно соперники не подарок. Каждый матч «львы» будут проводить на нервах.

«Челси» почувствует себя королём

Не видим преград для победы в общем этапе Лиги конференций «Челси». Во-первых, «синие» просто сильнее всех остальных участников турнира — как по составу, так и по опыту, по игре. Во-вторых, у них удобные соперники, с которыми можно набирать максимум очков и возглавить таблицу общего этапа. Дополнительно вообще можно поставить, что «Копенгаген» не войдёт в восьмёрку лучших.

Ставка: победа «Челси» в общем этапе Лиги конференций за 3.50.