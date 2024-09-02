Во втором по статусу евротурнире будет не менее жарко.

Захарян в топе, Чалов — в ауте, АПЛ рулит, а «Порту» всех удивит. Прогноз на Лигу Европы

За окном — осень. Жеребьёвка евротурниров благополучно состоялась, а букмекеры уже дали свои прогнозы. Это значит, что пришла наша очередь разобраться в раскладах и шансах участников нового розыгрыша Лиги Европы. Тем более что с сезона-2024/2025 соревнование претерпело форматные изменения!

Что нового: несколько слов о формате

Теперь группового этапа не будет. Вместо этого введён общий, или лиговый, этап, а количество участников увеличено с 32 до 36. Все команды помещены в одну таблицу — восемь лучших выходят в 1/8 финала напрямую, ещё 16 разыграют оставшиеся путёвки между собой, а для остальных евросезон закончится.

Каждый клуб проведёт восемь туров вместо шести — по четыре матча дома и на выезде, но всегда с разными соперниками. За победу, как и прежде, дают три очка, за ничью — одно, а за поражение не дают ничего. Всего встреч будет больше, а в частности прибавятся и топовые вывески.

Что думают букмекеры о шансах участников

АПЛ может гордиться тем, что среди фаворитов общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025 сразу два английских клуба. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» можно с коэффициентом 6.00, а ставку на победу «Манчестер Юнайтед» — с коэффициентом 6.50. Это 16% и 15% вероятности соответственно.

Конкуренцию в борьбе за первое место, по мнению букмекеров, составить британцам может итальянская «Рома», которая в прошлом сезоне дошла до полуфинала плей-офф турнира. Если она выйдет в 1/8 финала на этот раз в качестве лидера, сыграет коэффициент 8.00. Это около 12% вероятности.

Среди прочих аналитики выделяют «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, «Порту» и «Атлетик» Бильбао. Успех каждого оценивается коэффициентами в районе 11.00-15.00. А вот в список аутсайдеров попали и «Карабах», и «Ференцварош», и «Будё-Глимт» Никиты Хайкина. Шансы же ПАОКа, где выступают Фёдор Чалов и Магомед Оздоев, средние.

Если победа греческого клуба в общем этапе оценивается коэффициентом 40.00 (это лишь 2,5% вероятности), а финиш в топ-8 — коэффициентом 6.00 (менее 17%), то ждать многого от него, понятное дело, не стоит. Максимум — непростая борьба за место в топ-24 с соперниками калибра «Динамо» Киев, «Мидтьюлланна», «Рейнджерс» или «Виктории Пльзень».

Прогноз на общий этап Лиги Европы в сезоне-2024/2025

Что касается «Реала Сосьедад», то здесь, пожалуй, согласиться с экспертами можно. Дело в том, что в прошлом сезоне Лиги чемпионов клуб Арсена Захаряна занял первое место в группе с «Интером», «Бенфикой» и «Зальцбургом». Этим летом произошли некоторые изменения, но команда всё равно выглядит конкурентоспособно.

И всё же в списке участников есть несколько интересных имён, которые, как кажется, букмекеры недооценивают. Попробуем этим воспользоваться. Конечно же, не совсем понятно, почему аналитики дают всего 56% вероятности на выход «Порту» в 1/8 финала Лиги Европы напрямую.

С одной стороны, конкуренты здесь собрались серьёзные. «ТТХ», «МЮ», «Рома», «Реал Сосьедад», «Лацио», «Лион», «Атлетик», «Аякс» — все они достойны попасть в плей-офф. При этом португальскому клубу ещё и соперники попались крепкие. Как минимум «Лацио» и «Манчестер Юнайтед».

Однако не стоит забывать, что «Порту» — не просто завсегдатай еврокубков. Он ещё и часто выходит в плей-офф Лиги чемпионов. Например, в прошлом сезоне вышел из группы со второго места, набрав столько же очков, сколько и «Барселона». А в 1/8 финала уступил «Арсеналу» лишь по пенальти.

Да, в последние годы «драконы» оставались без чемпионства в португальской Примейре. Но тут во многом надо хвалить конкурентов — «Спортинг» в последнее время добавил, а «Бенфика» стабильно хороша. При этом на евроарене «драконы» имеют такой солидный опыт выступлений, что недооценивать их просто нельзя.

Сейчас состав у команды перспективный, а главным тренером летом стал Витор Бруну, который работал ассистентом с 2017 года и хорошо знаком с системой. Все шансы, чтобы как минимум забраться в топ-8 таблицы Лиги Европы, у «Порту» есть.

Ставка: «Порту» финиширует в топ-8 турнирной таблицы Лиги Европы за 1.80.