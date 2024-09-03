«Авангард» — «Сибирь». Линден Вей порадует Омск

Хоккея много не бывает. Болельщики КХЛ это отлично понимают. 4 сентября в одном из матчей «Авангард» будет играть с «Сибирью» на стадионе «Джи-Драйв-Арена». Начало встречи – в 16:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Сибирь» 4 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами омичей. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.90. Шансы новосибирцев оценили в 3.65. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.15.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.00. Ставки на «обе забьют больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.95.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Сибирь» (04.09.2024)

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Новый сезон КХЛ только начался, а болельщиков уже ожидает сибирское дерби. Это всегда интересное событие. 4 сентября «Авангард» на «Джи-Драйв-Арене» будет принимать «Сибирь». Встреча начнётся в 16:30 мск.

Омичи в прошлом сезоне добрались до четвертьфинала Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» – 3-4. Напомним, что началась серия для «ястребов» совсем неудачно. В одном из матчей они уступили со счётом 0:7. Михаил Кравец был уволен, а на его место назначен Сергей Звягин. Он и поведёт команду в новый розыгрыш КХЛ.

За лето «Авангард» пережил много изменений. Ушли такие хоккеисты, как Томаш Юрчо, Андрей Мишуров, Дамир Жафяров, Николая Прохоркин, Иван Телегин, Райан Спунер. Причём это не всё, список намного больше. Хорошо, что удалось сохранить Рида Буше и Владимира Ткачёва, но в межсезонье они получили травмы.

Одним из важных приобретений «ястребов» стал защитник Даррен Диц. Канадец уже давно выступает в КХЛ, а славится своими классными включениями в атаку и работой в большинстве. Спунера должен заменить Линден Вей, который провёл прошлый сезон в Германии. Станислав Галиев тоже выглядит неплохим трансфером.

Хотя домашний Кубок Блинова «Авангард» проиграл. Он занял только третье место из пяти команд. «Ястребы» победили «Барыс» (4:3 ОТ) и «Локомотив» (3:2 ОТ), а уступили «Сибири» (1:2 ОТ) и «Трактору» (2:5). Ни одной победы в основное время на этом отрезке. Это смущает. Сергей Звягин потратит немало времени, чтобы окончательно освоиться в такой важной роли и разобраться со всеми вопросами.

Линден Вей уже забросил шайбу и отдал три голевых передачи, Диц в четырёх встречах Кубка Блинова записал на свой счёт три очка по системе «гол+пас». Галиев набрал столько же. Пока Ткачёв и Буше залечивают травмы, этим хоккеистам придётся брать игру на себя. Хотя в сибирском дерби результат может зависеть совсем не от атаки.

«Сибирь» итак часто ассоциируется с командой, которая стремится играть с уклоном на оборонительные действия. Это помогает держаться на плаву среди клубов, которые тратят намного больше денег на приобретения. По составу новосибирская команда действительно проигрывает многим.

Перед стартом сезона «снеговики» сделали не так много трансферов, но все они точечные. Пришли Сергей Широков, Валентин Пьянов, Дмитрий Овчинников, Максим Карпов, Егор Мартынов и Фёдор Гордеев. Широков станет капитаном «Сибири». Его опыт непременно поможет клубу. Карпов в прошлом розыгрыше вместе с «Металлургом» выиграл Кубок Гагарина.

Межсезонье «снеговики» провели очень слабо. На Кубке Блинова новосибирцы проиграли «Локомотиву» (0:2) и «Трактору» (0:3), а победили «Барыс» (4:0) и «Авангард» (2:1 ОТ). Вновь команда показывает, что будет ориентироваться на сдержанный хоккей. В общем, продолжит работать в прежнем ритме — скучном для болельщиков.

«Ястребы» должны побеждать в этой встрече. Не стоит ориентироваться на результат товарищеского матча. Да, мы вряд ли увидим большое количество голов. Хотя в прошлом сезоне омичи выигрывали у «Сибири» со счётом 7:2. Но не будет основных лидеров нападения. Посмотрим, как Вей поведёт себя в таких условиях. Поставим на победу «Авангарда» в основное время за 1.90.

Ставка: победа «Авангарда» за 1.90.