Мбаппе или Кейн? Холанд! Прогноз на гонку бомбардиров в Лиге чемпионов

Перевернуть календарь и увидеть — до старта нового сезона Лиги чемпионов остаётся чуть больше двух недель. Первые матчи запланированы на 17 сентября. Европейский клубный футбол давно вернулся из отпуска, а потому игроки должны подойти к этому моменту в хорошей форме. Сегодня попробуем разобраться в шансах участников на победу в гонке бомбардиров.

Мнение букмекера: лучший бомбардир ЛЧ

Букмекеры в своих прогнозах предполагают, что основная борьба за звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов в предстоящем сезоне пойдёт между тремя футболистами. Эрлинг Холанд является небольшим фаворитом, его успех оценивается коэффициентом 4.00, что можно представить как 25% вероятности.

Далее идёт Килиан Мбаппе с коэффициентом на победу в гонке бомбардиров в 5.00 — это 20% вероятности. Замыкает тройку главных претендентов Гарри Кейн, триумф которого аналитики оценили коэффициентом 7.00 (14% вероятности). В зависимости от конторы, значения могут варьироваться, но порядок такой.

Также среди потенциальных голеадоров числятся Мо Салах, Винисиус, Роберт Левандовски и другие. Однако коэффициенты на каждого из них значительно отличаются от коэффициентов на тройку лидеров. Остальных же игроков в списке эксперты не особенно выделяют — шансы от 4% и ниже.

Анализ и прогноз на гонку бомбардиров Лиги чемпионов сезона-2024/2025

Понятно, что забить больше всех в отдельно взятом турнире в конкретном сезоне может кто-то, кого изначально даже не рассматривали в качестве главного бомбардира. Не будем далеко ходить и вспомним чемпионат Европы во Франции. Одним из лучших стал Коди Гакпо, хотя коэффициент на него перед стартом сильно переваливал за 20.0. И таких примеров масса.

Однако логично предположить, что в таком соревновании, как Лига чемпионов, которая растянута на длинную дистанцию и переплетена с другими соревнованиями, шансов больше у того, кто стабильнее выступает именно вдолгую. И речь не только про футболистов, но и про клубы. Всё элементарно — чем больше матчей проводишь, тем больше возможностей забить.

Под эти критерии в нашем случае подходят сразу несколько футболистов. И почти все они — из букмекерского списка фаворитов. Килиан Мбаппе перешёл в мадридский «Реал» этим летом. Как мы помним, испанский клуб — действующий победитель, а до финала доходил дважды за три последних сезона. Вероятно, дойдёт снова, так что матчей должно быть достаточно.

Мбаппе, в свою очередь, неплохо влился в новый коллектив. Выиграл трофей на старте, а недавно забил дебютные мячи в чемпионате Испании. Даже с французским «ПСЖ» форвард умудрялся последние два сезона входить в пятёрку лучших бомбардиров Лиги чемпионов. С «Реалом» и Карло Анчелотти шансов, разумеется, может быть значительно больше. Но есть нюанс.

Дело в том, что «Реалу» выпал целый ряд очень крепких соперников на общем этапе. Речь идёт про дортмундскую «Боруссию», «Милан», «Аталанту» и «Ливерпуль». У первой наверняка зуб на «сливочных» после поражения в финале ЛЧ прошлого сезона, а остальные достаточно сильны, чтобы не просто мало пропустить, но и даже выиграть.

При таких раскладах кандидатура Эрлинга Холанда становится предпочтительнее. В прошлом сезоне он забил шесть мячей за девять игр, что всего на два меньше, чем у лучшего бомбардира. А ведь «Манчестер Сити» вылетел ещё в четвертьфинале, не доиграв до финала целых три матча. В позапрошлом же сезоне норвежец и вовсе стал лучшим (12 голов в 11 играх).

Теперь в соперниках «Интер», «Ювентус» и «ПСЖ». Здесь легко можно оступиться. Однако «Слован», «Спарта», «Спортинг», «Фейеноорд» и «Брюгге» — это именно те команды, в матчах с с которыми Холанд может наколотить достаточно голов на случай, если «Сити» рано вылетит. Особенно с учётом того, что он уже забил семь мячей за три тура АПЛ и чувствует себя прекрасно.

Конечно, можно ещё поверить в Гарри Кейна, получившего «Золотую бутсу» по итогам прошлого сезона. Или в Мохамеда Салаха, который до прошлого розыгрыша Лиги чемпионов дважды подряд входил в топ-4 лучших бомбардиров соревнования. Однако есть сильные сомнения насчёт возможностей «Баварии» и «Ливерпуля». Потому верим в Холанда.

Ставка: Эрлинг Холанд станет лучшим бомбардиром Лиги чемпионов за 4.00.