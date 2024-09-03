«Автомобилист» — «Трактор». Бенуа Гру не заменит Алексея Заварухина

Радостные новости – стартовал новый сезон КХЛ. 4 сентября в одном из матчей «Автомобилист» будет играть с «Трактором» на арене «Уралец». Начало встречи – в 17:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Трактор» 4 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами екатеринбуржцев. Поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 2.30. Шансы «Трактора» оценили в 2.85. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.05. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.80.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Трактор» (04.09.2024)

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4 сентября нас ждёт много интересных матчей в КХЛ. Многие уже успели соскучиться по хоккею. В одной из встреч «Автомобилист» будет принимать «Трактор» на арене «Уралец». Начало игры – в 17:00 мск.

Екатеринбургский клуб в минувшем сезоне неплохо выступил. Он даже добрался до полуфинала Кубка Гагарина, проиграв «Металлургу» в серии 3-4. Подопечные Николая Заварухина порадовали болельщиков. До последнего была надежда, что они смогут дойти до финала. Не срослось. Есть шанс улучшить результат в этом розыгрыше.

Для этого команда сохранила основной костяк лидеров и приобрела Ника Меркли. В регулярном чемпионате КХЛ за минское «Динамо» канадец набрал 32 (16+16) очка по системе «гол+пас». Таким образом, без потери ключевых хоккеистов должно получиться сохранить микроклимат в клубе. Ребята сыграны друг с другом. Поэтому проблем с началом сезона быть не должно.

Пугает только, что заканчивал предсезонную подготовку «Автомобилист» с поражениями в четырёх матчах кряду. Три из них пришлись на Кубок мэра Москвы, на котором екатеринбуржцы уступили московскому «Динамо» (1:2), «Спартаку» (3:4 Б) и «Витязю» (2:5).

Интересно, что «Трактор» ведь тоже дошёл до полуфинала минувшего розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» в серии 0-4. Несмотря на результат, болельщиков у челябинского клуба прибавилось. Даже не сомневайтесь. «Белые медведи» показывали классный, самоотверженный и смелый хоккей. поочерёдно они выбили с турнира «Салават Юлаев» и московское «Динамо».

Это не помогло Алексею Заварухину остаться у руля команды. Его место занял иностранный тренер – Бенуа Гру. По словам генерального менеджера клуба Алексея Волкова, специалист умеет мотивировать игроков, внимателен к деталям и способен развивать хоккеистов. Плюс в его пользу сыграло желание попробовать свои силы в КХЛ.

Пока получается неплохо. В межсезонье «Трактор» занял вторые места на Кубке Блинова, проиграв только «Локомотиву» (4:5 Б), и на Кубке губернатора Челябинской области, уступив «Амуру» (2:5). Шесть побед и два поражения – вот такой итог товарищеских матчей «белых медведей». Жаль что из всех этих успехов выделить стоит только выигранную встречу у «Авангарда» со счётом 5:2. В остальном – ничего удивительного.

Далеко не всегда предсезонная подготовка показывает реальный уровень команд. На что они способны в предстоящем розыгрыше – тоже рановато решать. Если говорить о сохранении микроклимата, то здесь преимущество на стороне «Автомобилиста». Всё-таки назначение не Алексея Заварухина, а иностранца Бенуа Гру смутило не только болельщиков.

Результаты лучше у «белых медведей», но с кем они играли? «Югра», «Лада», «Барыс». Всё-таки игры с московскими клубами намного серьёзнее. Стоит поставить на победу екатеринбургского клуба с учётом ОТ и буллитов за 1.70.

Ставка: итоговая победа «Автомобилиста» в матче за 1.70.