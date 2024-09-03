«Торпедо» — «Северсталь». Кагарлицкий и Кручинин покажут класс

Вот это хоккей нас ждёт! Команды лихо изменились в межсезонье.

Пришло время посмотреть, как изменились команды КХЛ. Стартовал новый сезон. 4 сентября в одном из матчей «Торпедо» будет играть с «Северсталью» на арене «Нагорный». Начало встречи – в 19:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Северсталь» 4 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами автозаводцев. Поставить на победу «Торпедо» в основное время можно с коэффициентом 2.35. Шансы «Северстали» оценили в 2.75. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.30. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.70.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Северсталь» (04.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2024, среда. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовал долгожданный сезон КХЛ. Встречи некоторых клубов были особенно ожидаемы. Например, игра между «Торпедо» и «Северсталью», которая запланирована на 4 сентября. Начало матча – в 19:00 мск.

Видимо, Игорь Ларионов понял, что на одних молодых хоккеистах далеко не уедешь. Постепенно желание показывать крутой хоккей уходит на второй план, а на первый выходит жажда побороться за Кубок Гагарина. Вы только посмотрите на трансферную кампанию автозаводцев перед началом нового сезона.

Их состав пополнили Вячеслав Войнов, Дмитрий Кагарлицкий и Евгений Свечников – все из «Ак Барса». Это серьёзная заявка. Но в остальном команда осталась верна принципам и набрала много пока ещё малоизвестных хоккеистов. В основном выступавших в прошлом сезоне в клубах ВХЛ.

«Торпедо» приняло приглашение на Кубок мэра Москвы. Автозаводцы проиграли ЦСКА со счётом 1:3, но победили «Витязь» — 3:0. Во всех четырёх заброшенных шайбах поучаствовал Кагарлицкий – дубль и две результативные передачи. Во встрече за третье место подопечные Игоря Ларионова выиграли у московского «Динамо» (4:1).

Интересно, что в игре с бело-голубыми тренер «Торпедо» полностью изменил состав, доверив место в основном молодым хоккеистам. Это сработало. Василий Шумилов отдал два голевых паса, а Егор Виноградов оформил дубль. Первый в прошлом сезоне выступал в МХЛ, а второй – в ВХЛ.

Но ведь, кроме Кубка мэра Москвы, были и другие встречи. В них также блистал Кагарлицкий, но ещё стоит отметить Максима Летунова – 9 (2+7) очков по системе «гол+пас» в пяти товарищеских матчах.

Чем ответит «Северсталь» команде, у которой идеально функционируют молодёжь и опытные игроки? Подопечные Андрея Козырева решительно настроены на новый сезон. «Рыси» набираются опыта вместе с тренером, который также стоит на пути большого прогресса. Он вместе работал с Игорем Ларионовым в «Торпедо» и многому у него научился. Поэтому хоккей жёлто-чёрных и автозаводцев часто сравнивают.

Пусть трансферная кампания «Северстали» не была такой масштабной, но усиления были сделаны правильные. В команду из «Торпедо» перешёл Алексей Кручинин. Нападающий играет в своё удовольствие, он приучен к результативному хоккею. В межсезонье форвард забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач. Он отметил, что получает удовольствие от работы с Козыревым.

«Северсталь» выиграла Кубок Республики Башкортостан. Она победила «Салават Юлаев» (1:0), «Металлург» (6:2) и «Нефтехимик» (2:1), а уступила «Автомобилисту» (3:4). Но турнир имени Николая Пучкова прошёл не так удачно. «Рыси» выиграли у «Сочи» (7:4) и «Куньлуня» (7:3), а потерпели поражения в матчах со СКА (3:5) и «Ак Барсом» (0:3).

Нас почти наверняка ожидает зрелищный хоккей с моментами и голами. У Кручинина будет отличный шанс забросить шайбу бывшему клубу, а Кагарлицкий может продемонстрировать уже в официальной игре, на что способен и как поможет «Торпедо». Мы предлагаем ставку на «обе забросят больше 1.5 шайбы» за 1.70.

Ставка: обе забросят больше 1.5 шайбы за 1.70.