Янник Синнер — Даниил Медведев. Даня, не подведи!

На US Open остался один россиянин. 4 сентября состоится матч 1/4 финала, в котором первая ракетка мира Янник Синнер будет играть с россиянином Даниилом Медведевым. Встреча начнётся не ранее 19:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Янник Синнер — Даниил Медведев 4 сентября 2024 года

Букмекеры отдают предпочтение итальянскому теннисисту. Поставить на победу Синнера можно с коэффициентом 1.55. Шансы Медведева оценили в 2.90.

Эксперты склоняются к тому, что встреча получится упорной. Сделать ставки на тотал больше 35.5 гейма можно за 1.60, а тотал меньше 35.5 гейма идёт с коэффициентом 2.20. Вероятность победы Синнера со счётом 3:0 оценили в 3.10.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала US Open Янник Синнер — Даниил Медведев (04.09.2024)

Продолжаем болеть и поддерживать нашего теннисиста на Открытом чемпионате США. Даниил Медведев добрался уже до 1/4 финала US Open, но его ждёт встреча с первой ракеткой мира Янником Синнером. Начало игры – не ранее 19:00 мск.

Не самый приятный соперник для российского спортсмена. Лишь в этом сезоне на Уимблдоне Даниил смог прервать серию поражений в очных встречах с Синнером, длившуюся на протяжении пяти матчей. На турнире в Великобритании Медведев победил итальянца со счётом 6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3.

Как минимум он доказал, что может побеждать первую ракетку мира. Нужно продемонстрировать это в очередной раз, чтобы попасть в полуфинал ТБШ. К сожалению, в этом году Даниилу постоянно чего-то не хватает. Часто — совсем немножко. Он не выиграл ни одного турнира в текущем сезоне, но может перечеркнуть все эти неудачи, если победит на US Open. К тому же в 2021 году ему уже это удавалось сделать.

Хард в этом сезоне долго сопротивлялся Медведеву. Перед стартом Открытого чемпионата США он проиграл на этом покрытии в Монреале и Цинциннати. В первом случае россиянин уступил Алехандро Давидович-Фокине – 4:6, 6:1, 2:6, а во втором – Иржи Легечке (6:7, 4:6).

Однако на US Open Даниил показывает невероятные результаты. Он не просто побеждает, но и заводит местную публику. Медведев выиграл у Душана Лайовича (6:3, 3:6, 6:3, 6:1), Фабиана Марожана (6:3, 6:2, 7:6) и Флавио Коболли (6:3, 6:4, 6:3). Особенно болельщикам понравилась победа над итальянцем. Решающее очко Даня взял благодаря удару, исполняя который ему пришлось развернуться на 360 градусов!

Во встрече четвёртого круга Даниил обыграл Нуну Боржеша. Причём настолько легко, что разгромил португальца со счётом 6:0, 6:1, 6:3. За поддержку Медведев может не переживать. В своём аккаунте в социальной сети он признался в любви к Нью-Йорку. US Open – его самый любимый турнир.

Янник Синнер из всех ТБШ хуже всего проходит как раз Открытый чемпионат США. В 2022 году он добирался до четвертьфинала, но на этом всё. Но нельзя отрицать того факта, что итальянец находится в невероятной форме. В этом сезоне он выиграл Открытый чемпионат Австралии и дошёл до полуфинала «Ролан Гаррос».

Подготовка к US Open тоже прошла отлично для Синнера. Он вышел победителем на турнире в Цинциннати, победив Андрея Рублёва (4:6, 7:5, 6:4), Александра Зверева (7:6, 5:7, 7:6) и Фрэнсиса Тиафо (7:6, 6:2).

По пути к 1/4 финала Янник не испытал затруднений. В целом ему попадались вполне проходимые соперники. Он поочерёдно обыграл Маккензи Макдональда (2:6, 6:2, 6:1, 6:1), Алекса Михельсена (6:4, 6:0, 6:2), Кристофера О`Коннелла (6:1, 6:4, 6:2) и Томми Пола (7:6, 7:6, 6:1).

Перед встречей с Медведевым первая ракетка мира рассказал, что его ждёт очень сложный матч. Он напомнил, что победил в Австралии, а россиянин — на Уимблдоне. Обе игры продлились по пять сетов. Поэтому не будем исключать, что и эта встреча затянется надолго.

Мы предлагаем ставку на тотал больше 4.5 сета за 3.00. Но будем верить в победу Даниила, у него классная поддержка, мотивация и он уже побеждал на US Open.

Ставка: тотал больше 4.5 сета за 3.00.