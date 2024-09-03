«Динамо» — «Куньлунь». Михаил Кравец ставит максимальные задачи

Пришло время посмотреть, как изменились команды КХЛ. Стартовал новый сезон. 4 сентября в одном из матчей московское «Динамо» будет играть с «Куньлунем» на «ВТБ Арене». Начало встречи – в 19:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» М — «Куньлунь» 4 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами москвичей. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.50. Шансы «Куньлуня» оценили в 5.60. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.40, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.80. Ставки на «обе забьют больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.77.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Куньлунь» (04.09.2024)

Начало нового сезона КХЛ покажет, как команды провели время, как изменились и подготовились. 4 сентября московское «Динамо» будет принимать на «ВТБ Арене» китайский клуб «Куньлунь». Начало встречи – в 19:30 мск.

Бело-голубые не оправдали ожиданий болельщиков в прошлом сезоне. Они демонстрировали невероятную результативность, особенно Никита Гусев, который идеально вписался в команду и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. В итоге «Динамо» выиграло Кубок Континента.

Но в плей-офф провалилось. В четвертьфинале бело-голубых выбил «Трактор». Выводы были сделаны, и мы ждём лучшей игры от подопечных Алексея Кудашова. За перерыв они практически не изменились. Удалось сохранить всех лидеров. Получилось подписать Макса Комтуа. Кстати, бывший хоккеист «Каролины» был на карандаше москвичей почти год. В товарищеских матчах Кудашов ставил его в тройку к Никите Гусеву и Эрику О'Деллу.

Кубок мэра Москвы «Динамо» провело слишком слабо. Бело-голубые проиграли «Спартаку» (3:4 Б) и победили «Автомобилист» (2:1) на групповом этапе. В матче за третье место они уступили «Торпедо» (1:4). Гусев за это время забросил всего одну шайбу.

Вот кто обязан меняться в новом сезоне, так это «Куньлунь». В первую очередь изменения связаны с главным тренером. Им стал Михаил Кравец, неплохо проявивший себя в «Авангарде». Наставник пообещал, что будет готовить «драконов» к борьбе за медали. Задачка со звёздочкой. Справится ли российский специалист с ней?

Кравец уже рассказал, в какой хоккей будет играть «Куньлунь». По словам тренера, это будет команда, старающаяся больше времени проводить в зоне атаки, уверенно выходить из обороны и не убегать в защиту при малейших рисках.

Удивляет и трансферная кампания клуба. Были подписаны игроки из АХЛ, НХЛ, Финляндии, Швеции, Чехии и даже из Германии. Также из «Авангарда» в «Куньлунь» перешёл Томаш Юрчо. Наиль Якупов – это тоже мощное усиление. По словам Кравца, брали в основном тех, кто хотя бы немного поиграл в США.

Пока непонятно, что из этого получится. На турнире имени Николая Пучкова «драконы» разгромили «Сочи» (5:2) и крупно обыграли олимпийскую сборную России (7:1), но уступили «Ак Барсу» (0:1) и «Северстали» (3:7). Что-то похожее на агрессивный хоккей мы увидели, но ведь и пропущенных голов многовато.

Мы считаем, что у этого матча есть все шансы получиться результативным. Причём голы будут с обеих сторон. Рекомендуем поставить на тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 1.85. Будет интересно посмотреть за изменениями в китайском клубе и за тем, как «Динамо» подготовилось к сезону.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.85.