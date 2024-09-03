Вьетнам — Россия. Карпин — на морально-волевых

Не успели забыть чемпионат Европы во Франции, как снова пришла пора смотреть международные матчи. Для поклонников сборной России эта пауза была бы печальной, если бы не подсуетился РФС. 5 сентября в Ханое состоится товарищеский матч Вьетнам — Россия. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Вьетнам — Россия 5 сентября 2024 года

Букмекеры считают гостей явными фаворитами предстоящего товарищеского матча в Ханое. Сделать ставку на победу сборной России можно с коэффициентом 1.40, что даже приблизительно переваливает за 70% вероятности. Победа Вьетнама доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60 — это ниже 12% вероятности.

В ничейный исход аналитики верят постольку-поскольку. Коэффициент на равный счёт по итогам 90 минут игры составляет 4.90. Зато они убеждены в высокой результативности встречи: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу россиян.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Вьетнам — Россия (05.09.2024)

Что можно сказать о предстоящем сопернике сборной России? На самом деле, не так уж и много. Сборная Вьетнама — не частый гость крупных международных турниров, и звёзд с неба она явно не хватает. Состав весьма скромный, рыночная стоимость футболистов не превышает нескольких сотен тысяч евро. Средний возраст — 26 лет.

Этим летом вьетнамцы провели два матча отбора ЧМ-2026. Обыграли такую же скромную сборную Филиппин (3:2), но уступили более крепкой сборной Ирака (1:3). Пропустили суммарно пять раз, как видно. Причём в итоге не набрали достаточное количество очков на групповом турнире и не попали в плей-офф азиатской квалификации.

Впрочем, достаточно было бы сказать, что и вьетнамские футболисты, и вьетнамские болельщики очень ждут этого матча. Во-первых, чтобы проверить собственный уровень футбола. Во-вторых, потому что считают сборную России соперником мирового уровня. Последнее заявление, конечно, смелое. Но отнюдь небезосновательное.

Многострадальная сборная России по-прежнему находится в условиях санкций УЕФА и оппонентов выбирает строго по возможности, а не по желанию. Но даже так ей удаётся показывать интересные результаты. Речь, разумеется, о последних победах над сборной Кубы со счётом 8:0, а также над сборными Сербии и Беларуси с одинаковым счётом 4:0.

Естественно, все всё понимают по поводу уровня спарринг-партнёров. Помним мы и об удалении, которое не дало сербам раскрыться по-настоящему. Однако Валерия Карпина и тренерский штаб можно похвалить как минимум за то, что они воспитывают в футболистах самоотдачу. Сейчас упрекнуть сборников в нежелании выкладываться сложно.

Судя по интервью, главный тренер видит горящие глаза своих подопечных и перед сентябрьским сбором. С учётом явной разницы в исполнительском мастерстве, одного этого вполне может хватить сборной России для уверенной победы над сборной Вьетнама. Только слишком много голов ждать всё же не стоит.

Во-первых, не сыграют Алексей Миранчук и Александр Головин. Именно те, кто принимал участие в забитых мячах в последних трёх встречах. Во-вторых, другим придётся играть после длительного перелёта и в очень непростых климатических условиях. На 5 сентября в Ханое прогнозируется 37-градусная жара. Даже три мяча могут стать неожиданностью.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча и Россия победит за 2.12.