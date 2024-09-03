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Вьетнам — Россия, прогноз на товарищеский матч 5 сентября 2024 года, прямая трансляция, где смотреть онлайн бесплатно, во сколько

Вьетнам — Россия. Карпин — на морально-волевых
Алексей Анисимов
Вьетнам — Россия: прогноз на матч
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Гости — фавориты, но в Ханое будет жарко.

Не успели забыть чемпионат Европы во Франции, как снова пришла пора смотреть международные матчи. Для поклонников сборной России эта пауза была бы печальной, если бы не подсуетился РФС. 5 сентября в Ханое состоится товарищеский матч Вьетнам — Россия. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Вьетнам — Россия 5 сентября 2024 года

Букмекеры считают гостей явными фаворитами предстоящего товарищеского матча в Ханое. Сделать ставку на победу сборной России можно с коэффициентом 1.40, что даже приблизительно переваливает за 70% вероятности. Победа Вьетнама доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60 — это ниже 12% вероятности.

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В ничейный исход аналитики верят постольку-поскольку. Коэффициент на равный счёт по итогам 90 минут игры составляет 4.90. Зато они убеждены в высокой результативности встречи: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу россиян.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Вьетнам — Россия (05.09.2024)

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что можно сказать о предстоящем сопернике сборной России? На самом деле, не так уж и много. Сборная Вьетнама — не частый гость крупных международных турниров, и звёзд с неба она явно не хватает. Состав весьма скромный, рыночная стоимость футболистов не превышает нескольких сотен тысяч евро. Средний возраст — 26 лет.

Этим летом вьетнамцы провели два матча отбора ЧМ-2026. Обыграли такую же скромную сборную Филиппин (3:2), но уступили более крепкой сборной Ирака (1:3). Пропустили суммарно пять раз, как видно. Причём в итоге не набрали достаточное количество очков на групповом турнире и не попали в плей-офф азиатской квалификации.

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Впрочем, достаточно было бы сказать, что и вьетнамские футболисты, и вьетнамские болельщики очень ждут этого матча. Во-первых, чтобы проверить собственный уровень футбола. Во-вторых, потому что считают сборную России соперником мирового уровня. Последнее заявление, конечно, смелое. Но отнюдь небезосновательное.

Многострадальная сборная России по-прежнему находится в условиях санкций УЕФА и оппонентов выбирает строго по возможности, а не по желанию. Но даже так ей удаётся показывать интересные результаты. Речь, разумеется, о последних победах над сборной Кубы со счётом 8:0, а также над сборными Сербии и Беларуси с одинаковым счётом 4:0.

Естественно, все всё понимают по поводу уровня спарринг-партнёров. Помним мы и об удалении, которое не дало сербам раскрыться по-настоящему. Однако Валерия Карпина и тренерский штаб можно похвалить как минимум за то, что они воспитывают в футболистах самоотдачу. Сейчас упрекнуть сборников в нежелании выкладываться сложно.

Судя по интервью, главный тренер видит горящие глаза своих подопечных и перед сентябрьским сбором. С учётом явной разницы в исполнительском мастерстве, одного этого вполне может хватить сборной России для уверенной победы над сборной Вьетнама. Только слишком много голов ждать всё же не стоит.

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Во-первых, не сыграют Алексей Миранчук и Александр Головин. Именно те, кто принимал участие в забитых мячах в последних трёх встречах. Во-вторых, другим придётся играть после длительного перелёта и в очень непростых климатических условиях. На 5 сентября в Ханое прогнозируется 37-градусная жара. Даже три мяча могут стать неожиданностью.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча и Россия победит за 2.12.

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