Экспресс с коэффициентом 6.02: хорошее начало «Авангарда», испытание «Торпедо»

Пока клубный футбол ушёл на перерыв, всё внимание переключаем на КХЛ. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.02.

Прогноз на матч «Авангард» — «Сибирь»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Домашний Кубок Блинова «Авангард» проиграл. Он занял только третье место из пяти команд. «Ястребы» победили «Барыс» (4:3 ОТ) и «Локомотив» (3:2 ОТ), а уступили «Сибири» (1:2 ОТ) и «Трактору» (2:5). Новичок Линден Вей уже забросил шайбу и отдал три голевые передачи, Диц в четырёх встречах Кубка Блинова записал на свой счёт три очка по системе «гол+пас». Галиев набрал столько же. Пока Ткачёв и Буше залечивают травмы, этим хоккеистам придётся брать игру на себя.

На Кубке Блинова «Сибирь» проиграла «Локомотиву» (0:2) и «Трактору» (0:3), а победила «Барыс» (4:0) и «Авангард» (2:1 ОТ). Вновь команда показывает, что будет ориентироваться на сдержанный хоккей. В общем, продолжит работать в прежнем ритме — скучном для болельщиков.

«Ястребы» должны побеждать в этой встрече. Не стоит ориентироваться на результат товарищеского матча. Да, мы вряд ли увидим большое количество голов. Хотя в прошлом сезоне омичи выигрывали у «Сибири» со счётом 7:2. Но не будет основных лидеров нападения. Посмотрим, как Вей поведёт себя в таких условиях. Поставим на победу «Авангарда» в основное время за 1.95.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Северсталь»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2024, среда. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

«Торпедо» приняло приглашение на Кубок мэра Москвы. Автозаводцы проиграли ЦСКА со счётом 1:3, но победили «Витязь» — 3:0. Во всех четырёх заброшенных шайбах поучаствовал Кагарлицкий – дубль и две результативные передачи. Во встрече за третье место подопечные Игоря Ларионова выиграли у московского «Динамо» (4:1).

«Северсталь» выиграла Кубок Республики Башкортостан. Она победила «Салават Юлаев» (1:0), «Металлург» (6:2) и «Нефтехимик» (2:1), а уступила «Автомобилисту» (3:4). Но турнир имени Николая Пучкова прошёл не так удачно. «Рыси» выиграли у «Сочи» (7:4) и «Куньлуня» (7:3), а потерпели поражения в матчах со СКА (3:5) и «Ак Барсом» (0:3).

Нас почти наверняка ожидает зрелищный хоккей с моментами и голами. У Кручинина будет отличный шанс забросить шайбу бывшему клубу, а Кагарлицкий может продемонстрировать уже в официальной игре, на что способен и как поможет «Торпедо». Мы предлагаем ставку на «обе забросят больше 1.5 шайбы» за 1.67.

Прогноз на матч «Динамо» М — «Куньлунь»

Кубок мэра Москвы «Динамо» провело слишком слабо. Бело-голубые проиграли «Спартаку» (3:4 Б) и победили «Автомобилист» (2:1) на групповом этапе. В матче за третье место они уступили «Торпедо» (1:4). Гусев за это время забросил всего одну шайбу.

В свою очередь, «Куньлунь» на турнире имени Николая Пучкова разгромил «Сочи» (5:2) и крупно обыграл олимпийскую сборную России (7:1), но уступил «Ак Барсу» (0:1) и «Северстали» (3:7). Что-то похожее на агрессивный хоккей мы увидели, но ведь и пропущенных голов многовато. Кравец постарается изменить команду до неузнаваемости.

Мы считаем, что у этого матча есть все шансы получиться результативным. Причём голы будут с обеих сторон. Рекомендуем поставить на тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 1.85. Будет интересно посмотреть за изменениями в китайском клубе и за тем, как «Динамо» подготовилось к сезону.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Авангарда» в матче с «Сибирью» за 1.95.

Ставка 2: обе забросят больше 1.5 шайбы в игре «Торпедо» — «Северсталь» за 1.67.

Ставка 3: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Динамо» — «Куньлунь» за 1.85.

Общий коэффициент: 1.95 Х 1.67 Х 1.85 = 6.02.