«Металлург» — СКА. Кузнецов и Ротенберг вернут Разина в реальность

3 сентября состоялся матч за Кубок Открытия КХЛ, в котором встретились финалиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина. 5 сентября «Металлург» проведёт уже второй свой матч в новом сезоне. Его соперником станет обладатель самого громкого трансфера — СКА. Встреча пройдёт на «Арене-Металлург». Начало игры – в 17:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — СКА 5 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами петербуржцев. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.30. Шансы «Металлурга» оценили в 2.75. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.40. Ставки на «обе забьют больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.65.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Металлург» — СКА (05.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Одни команды календарь балует в начале сезона, а для других подготовил большую проверку. Например для «Металлурга», который в первом матче играл с «Локомотивом», а 5 сентября должен встретиться со СКА. Вроде справедливо, обладатель Кубка Гагарина должен доказать на деле, что готов к регулярному чемпионату.

«Магнитке» явно вскружил голову успех в минувшем сезоне. Особенно главному тренеру Андрею Разину, который в одной из товарищеских встреч из-за того, что был не согласен с решением судей, увёл команду в раздевалку. Наставник продолжает открыто говорить обо всём, что его не устраивает.

Игра с «Локомотивом» заставила «лис» прийти в себя и вспомнить, что они тоже уязвимы. Первый период получился безголевым, а во втором железнодорожники открыли счёт, реализовав большинство, и даже упрочнили преимущество до двух шайб. Авторами голов стали Каюмов и Кирьянов.

В третьем периоде Максим Шалунов увеличил отрыв от «Металлурга» до трёх шайб. Только после этого «лисы» по-настоящему включились, проснулись и отыграли два гола. Авторами стали Силантьев и Джонсон. Но сил, чтобы сравнять счёт, уже не оставалось. Да и железнодорожники старались уверенно встречать нападающих магнитогорцев.

То, как «Магнитка» провела концовку, нужно перенести на встречу со СКА. Петербуржцы неожиданно слабо провели четвертьфинал Кубка Гагарина с «Автомобилистом» в прошлом сезоне. Поэтому армейцы с Невы так мощно укрепили состав. Самым громким переходом этого лета в КХЛ стал Евгений Кузнецов.

Бывший нападающий «Вашингтона» после неудачных сезонов в НХЛ решил, что пора возвращаться в Россию. Форвард выбрал СКА, как главного претендента на Кубок Гагарина. На турнире имени Николая Пучкова, который петербуржцы выиграли, Кузнецов забросил шайбу и отдал голевую передачу.

Но и это ещё не все. Команда Ротенберга подписала Никиту Зайцева из «Чикаго». Это очень хорошее укрепление защиты. Кроме хоккеистов из НХЛ армейцев с Невы пополнили Сергей Плотников и Михаил Григоренко из ЦСКА, а также Сергей Андронов.

На турнире имени Николая Пучкова СКА победил «Сочи» (2:1 Б), «Ак Барс» (4:3 Б) и «Северсталь» (5:3). Все новые хоккеисты хоть что-то, да показали в этих встречах. Петербуржцы должны быть полностью готовы, а вот «Металлург» пугает.

Создаётся впечатление, что самоуверенность у хоккеистов зашкаливает, а Андрей Разин одел корону. Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев обеспокоен этим. Он считает, что поведение наставника может повлиять на команду.

Мы поставим на победу СКА, но с учётом овертайма и буллитов за 1.77. Ротенберг мощно усилил клуб и это начнёт давать плоды с первой игры.

Ставка: итоговая победа СКА в матче за 1.77.