Португалия — Хорватия. Роналду реабилитируется за Евро

Не успели забыть чемпионат Европы в Германии, как снова пришла пора обратить внимание на международную арену. 5 сентября на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне состоится матч 1-го тура Лиги наций Португалия — Хорватия. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогнозы, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Португалия — Хорватия 5 сентября 2024 года

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям в предстоящем матче. Сделать ставку на победу сборной Португалии можно с коэффициентом 1.55, что приблизительно равно 64% вероятности. Победа сборной Хорватии оценивается коэффициентом 6.10 — это менее 17% вероятности. Ничья доступна в букмекерских конторах за 4.40.

При этом аналитики сомневаются, что встреча представителей Лиги А получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Наиболее вероятным является счёт 1:0 в пользу португальцев — коэффициент 6.30.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги наций Португалия — Хорватия (05.09.2024)

От сборной Португалии ждали большего на Евро-2024. Поначалу она действительно показывала классный футбол. На характере вырвала победу у Чехии (2:1) и не оставила шансов Турции (3:0). Даже не сильно омрачило картину поражение от Грузии (0:2). Ведь дать отдохнуть лидерам в 3-м туре, когда уже точно идёшь в плей-офф, — это логично.

Однако затем начались проблемы. В 1/8 финала прошли скромную Словению (0:0, 3:0 пен.) лишь благодаря выдающейся игре своего голкипера в серии пенальти. В 1/4 финала уже не повезло. Те же нули по итогам основных и дополнительных таймов, а затем — 3:5 в послематчевой серии. Грозная на бумаге атака в действительности оказалась не такой уж грозной.

На сентябрьские сборы снова вызваны яркие футболисты. Даже Криштиану Роналду пока не собирается стареть! Вот только чего ожидать от португальской команды в Лиге наций после неудовлетворительного выступления на чемпионате Европы — вопрос. К счастью для португальских фанатов, состояние сборной Хорватии вызывает ещё бóльшие сомнения.

«Шашечные» под руководством Златко Далила регулярно радовали мощными выступлениями на крупных турнирах, но на Евро-2024 не вышли даже из группы. Конкуренты были серьёзные, безусловно. Испания в итоге выиграла золотые медали, а Италия есть Италия. Однако плохая игра в обороне помешала обыграть даже скромную Албанию (2:2).

Добавляет тренерскому штабу головной боли и завершение карьеры некоторых ветеранов. Среди них Лука Модрич с Марсело Брозовичем. А это, вообще-то, центральные полузащитники, на которых обычно строится игра. Плюс в атаку снова вызваны уже немолодые Крамарич и Будимир. Да и в целом состав более возрастной.

Скорее всего, сборная Португалии выиграет. Но не с минимальным счётом. У Хорватии проблемы со сменой поколения, в то время как почти все португальцы на пике или подходят к нему. Два-три мяча на своём поле забить им по силам. Однако и хорваты могут ответить. Они постоянно делают это с 2018 года в очных играх. Что-то вроде 2:1 здесь возможно увидеть.

Ставка: победа Португалии и тотал больше 1.5 мяча за 1.88.