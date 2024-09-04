«Салават Юлаев» — «Ак Барс». «Зелёное дерби» пройдёт очень нервно

По-другому и быть не может.

Календарь нового сезона КХЛ не перестаёт нас баловать топовыми встречами. 5 сентября состоится «зелёное дерби». На «Уфа-Арене» «Салават Юлаев» будет принимать «Ак Барс». Начало игры – в 17:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 5 сентября 2024 года

Букмекерские конторы отдают маленькое предпочтение уфимцам. Поставить на победу «Салавата Юлаева» в основное время можно с коэффициентом 2.50. Шансы «Ак Барса» оценили в 2.75. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён также в 1.90. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 2.06.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» (05.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Зелёное дерби» — это одно из самых ярких и принципиальных противостояний. Поэтому 5 сентября матчу «Салават Юлаев» — «Ак Барс» будет уделено очень много внимания. Особенно в период начала сезона, когда болельщики соскучились по хоккею.

Руководство уфимского клуба продолжает доверять Виктору Козлову. Конечно же, от него ждут глобальных перемен. Результаты должны стать лучше. В прошлом сезоне в 1/8 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» проиграл «Трактору». Хотя шёл по всем параметрам фаворитом.

Однако глобальных перемен в составе за межсезонье не произошло. Может, оно и к лучшему. Ведь когда сохранены атмосфера в раздевалке, взаимопонимание между хоккеистами и царит свой микроклимат, получается легче достигать желаемого. Разве что стоит отметить контракт с младшим братом Александра Хмелевски – Ильёй.

Да и в целом неплохо подопечные Виктора Козлова провели предсезонную подготовку. Они заняли второе место на Кубке Республики Башкортостан. Всё из-за поражения от «Северстали» (0:1), которая и стала победителем турнира. На мемориале имени Ивана Ромазана уфимцы тоже проиграли. Вновь виной тому одно поражение. На этот раз во встрече с «Металлургом» (2:3).

«Ак Барс» пока остаётся большой загадкой. В прошлом сезоне казанцы делали ставку на крутых бомбардиров, у них был классный состав, но летом руководство решило попрощаться со многими важными игроками. Вячеслав Войнов, Станислав Галиев, Дмитрий Кагарлицкий, Александр Радулов, Евгений Свечников и Вадим Шипачёв ушли в другие клубы.

Однако есть и положительные моменты. Например, Егор Коршков, которого наигрывают в звене с Семёновым и Кошелевым. Или Александр Барабанов, по какой-то причине не ставший доигрывать в НХЛ или ждать новых приглашений, а вернулся в Россию. Анвар Гатиятулин должен подыскать для них идеальные звенья. Тогда будет полный порядок с результативностью.

Летом «Ак Барс» занял лишь третье место из пяти команд на турнире имени Николая Пучкова. Казанцы проиграли СКА (3:4 Б) и олимпийской сборной России (2:4), а выиграли у «Куньлуня» (1:0) и «Северстали» (3:0). Неплохие качества продемонстрировал Дмитрий Яшкин, забросив две шайбы и отдав три результативные передачи в этих встречах.

Сложно определить победителя в «зелёном дерби», учитывая, что «Салават Юлаев» толком не усилился за лето, а «Ак Барс» потерял лидеров, но компенсирует их отсутствие другими перспективными хоккеистами. Скорее всего, клубы будут долго присматриваться друг к другу. К тому же это первая официальная игра в сезоне.

В четырёх из шести последних очных встреч команды побеждали с разницей всего в одну шайбу. В других случаях в две. Нас ждёт равная борьба, и вряд ли она завершится вне основного времени. Предлагаем поставить на победу любой команды с разницей в одну шайбу с коэффициентом 3.05.

Ставка: победа любой команды с разницей в одну шайбу за 3.05.