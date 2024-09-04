«Спартак» — ЦСКА. Жамнов и Воробьёв сделают московское дерби незабываемым

В межсезонье команды провели два матча, и оба завершились в основное время со счётом 3:3.

Календарь нового сезона КХЛ не перестаёт нас баловать топовыми встречами. 5 сентября состоится московское дерби. На арене «Мегаспорт» «Спартак» будет принимать ЦСКА. Начало игры – в 19:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА 5 сентября 2024 года

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество армейцам. Поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 2.60. Шансы ЦСКА оценили в 2.45. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.50. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.63.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА (05.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Футбол или хоккей – нет никакой разницы. Интерес к московскому дерби, да ещё и между «Спартаком» и ЦСКА всегда огромен. Уже 5 сентября болельщики смогут стать свидетелями этого матча в КХЛ.

Красно-белые и красно-синие в минувшем сезоне стали жертвами финалистов Кубка Гагарина. «Спартак» проиграл в 1/4 финала «Металлургу», а ЦСКА уступил в 1/8 финала «Локомотиву». Но народную любовь, конечно же, получили «гладиаторы». То, как они провели регулярку, вызывало восхищение.

Планка ожидания от подопечных Алексея Жамнова завышена. Ронять её ни в коем случае нельзя. Особенно многого ждут от звёздной тройки «Спартака» — Голдобин, Морозов и Порядин. Они сильно пошумели в прошлом сезоне. Нет предпосылок, что в этом будет хуже.

Основной проблемой красно-белых, конечно же, была оборона. Они решили её укрепить, подписав контракт с Андреем Мироновым из московского «Динамо». Более того, его сделали капитаном команды. Неплохим приобретением выглядит Адам Ружичка в нападение. Словак играл в НХЛ. Его опыт будет полезен.

Самое важное же то, что «Спартак» сохранил своих лидеров и главного тренера. На Кубке мэра Москвы подопечные Алексея Жамнова удачно прошли групповой этап, победив московское «Динамо» (4:3 Б) и «Автомобилист» (4:3 Б), но в финале уступили как раз ЦСКА (3:4 Б), заняв в итоге второе место. Тоже неплохо, и есть повод поквитаться с армейцами.

Красно-синие решили войти в сезон с новым тренером. Эту должность занял Илья Воробьёв. Немного пугает, сколько классных хоккеистов потерял ЦСКА за лето. Ушли Андрей Светлаков, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Иван Федотов. Вратарь вернулся в НХЛ.

Но ведь и без приобретений не обошлось. Блеснувший за «Салават Юлаев» в минувшем розыгрыше Иван Дроздов стал игроком ЦСКА. Это хорошее усиление. Да, в предсезонке он пока не так заметен, но дайте нападающему время. Попытается перезагрузить свою карьеру после НХЛ Денис Гурьянов. На минуточку, участник финала Кубка Стэнли.

Защитник Никита Охотюк тоже решил начать с нуля после неудач и вернулся в Россию. Федотова отправили в НХЛ, а оттуда взяли Ивана Просветова. Не закрепился в НХЛ, но какие его годы. К слову, именно он играл на воротах в минувшем матче Кубка мэра Москвы со «Спартаком».

Как мы помним, армейцы выиграли предсезонный турнир. Кроме финала с красно-белыми, они победили «Торпедо» (3:1) и «Витязь» (3:2 Б). Но был и ещё один товарищеский матч между ЦСКА и «Спартаком». Его выиграли «гладиаторы» (4:3 Б). Как итог, у нас есть две очные встречи перед стартом этого сезона, которые завершились вничью, и в каждой забрасывалось по три шайбы от команд.

Мы предлагаем рискнуть и поставить, что каждая команда забросит больше 2.5 шайбы за 3.30. Есть большой смысл в этом варианте исхода. Во-первых, это результаты очных матчей, во-вторых, клубы только вкатываются в сезон и им свойственно ошибаться, в-третьих, с обеих сторон есть классные исполнители и нет уже выстроенной надёжной линии обороны.

Ставка: обе забросят больше 2.5 шайбы за 3.30.