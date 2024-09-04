Эмма Наварро — Арина Соболенко. Белоруска заслуживает финала US Open

US Open близится к развязке. 6 сентября в матче 1/2 финала американка Эмма Наварро будет играть со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Встреча начнётся не ранее 2:00 мск на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

Коэффициенты букмекеров на матч Эмма Наварро — Арина Соболенко 6 сентября 2024 года

Букмекеры отдают предпочтение белоруске. Поставить на победу Соболенко можно с коэффициентом 1.22. Шансы Наварро оценили в 4.60.

Эксперты склоняются к тому, что встреча получится упорной. Сделать ставки на тотал больше 19.5 гейма можно за 1.52, а тотал меньше 19.5 гейма идёт с коэффициентом 2.35. Вероятность победы Соболенко со счётом 2:0 оценили в 1.73.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала US Open Эмма Наварро — Арина Соболенко (06.09.2024)

Уже скоро мы узнаем финалистов Открытого чемпионата США. В ночь с 5 на 6 сентября в матче 1/2 финала американская теннисистка Эмма Наварро будет играть с Ариной Соболенко – второй ракеткой мира. Многообещающая игра ждёт болельщиков.

23-летняя американка активно прогрессирует. Особенно это заметно по текущему сезону. На Открытом чемпионате Австралии Эмма добралась до третьего круга, на «Ролан Гаррос» завершила выступление в четвёртом круге, а на Уимблдоне дошла до четвертьфинала. Теперь она поставила новую отметку в графе своих достижений – полуфинал US Open.

Плюс она выиграла турнир в Хобарте. Вернёмся немного назад. В Париже Наварро выбила как раз Арина. Американка проиграла белоруске со счётом 2:6, 3:6. Но до этого на турнире в Индиан-Уэллсе Эмма совершила сенсацию, победив вторую ракетку мира – 6:3, 3:6, 6:2.

Поэтому молодую теннисистку ни в коем случае нельзя недооценивать. На пути к полуфиналу US Open американка побеждала Анну Блинкову (6:1, 6:1), Аранчу Рус (6:1, 6:1), Марту Костюк (6:4, 4:6, 6:3), Кори Гауфф (6:3, 4:6, 6:3) и Паулу Бадосу (6:2, 7:5).

Арина Соболенко прекрасно понимает, как нужно настраиваться на матчи с такими прогрессирующими соперницами. В этом сезоне она уже взяла один ТБШ на Открытом чемпионате Австралии. В 2023 году дошла до финала US Open. Пора бы уже записать себе в актив и этот трофей.

В пользу отличной подготовки белоруски говорит победа на турнире в Цинциннати как раз перед стартом ТБШ. Она показала, что отлично работает на харде, в том числе обыграв первую ракетку мира Игу Свёнтек.

В матче четвертьфинала Открытого чемпионата США она победила китайскую теннисистку Чжэн Циньвэнь (6:1, 6:2). Как мы видим, она легко разобралась с седьмой ракеткой мира, которая так же, как Наварро, стоит на пути прогресса. Сказывается опыт Соболенко. Он сыграет немаловажную роль и в предстоящей встрече.

Не будем сбрасывать со счетов, что Эмма выступает при поддержке родных трибун, а также её заслуги в этом сезоне. Ну и вспомним, что Наварро уже обыгрывала Арину. Поэтому наилучшей ставкой будет победа Соболенко и тотал больше 19.5 гейма за 2.03. Не исключено, что встреча затянется на три сета, но шансов одержать победу у американки практически нет.

Ставка: победа Арины Соболенко и тотал больше 19.5 гейма за 2.03.