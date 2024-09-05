Экспресс с коэффициентом 9.92: Португалия и Испания возвращаются

Теперь эти команды ждут матчи в Лиге наций. Будет интересно.

Сегодня стартуют матчи Лиги наций. Нас ждёт возвращение на поле топовых сборных. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.92.

Прогноз на матч Дания — Швейцария

После провального выступления на чемпионате Европы датчане будут стремиться улучшить свои результаты. Напомним, на Евро-2024 они трижды сыграли вничью на групповом этапе, а в 1/8 финала плей-офф уступили Германии со счётом 0:2. Уже произошли изменений. Каспер Юльманн наконец-то покинул свой пост, несмотря на все былые заслуги. Нового наставника «алая гвардия» пока не нашла.

Швейцария провела чемпионат Европы гораздо лучше. Она даже стала одним из главных открытий. «Крестоносцы» уверенно прошли групповой этап, даже победив Венгрию (3:1) и сыграв вничью с немцами со счётом 1:1. На этом они не успокоились и выиграли у самой Италии в плей-офф — 2:0. В четвертьфинале швейцарцы уступили Англии, но только в серии пенальти.

Датчане без главного тренера не выглядят настроенными на большие победы. А вот у Швейцарии шансов выиграть предстоящую встречу гораздо больше. Вряд ли они растеряли тонус. В составе есть много как перспективных, так и опытных футболистов. Поставим на победу «крестоносцев» за 3.25.

Прогноз на матч Португалия — Хорватия

От сборной Португалии ждали большего на Евро-2024. Поначалу она действительно показывала классный футбол. На характере вырвала победу у Чехии (2:1) и не оставила шансов Турции (3:0). Даже не сильно омрачило картину поражение от Грузии (0:2). В 1/8 финала португальцы прошли скромную Словению (0:0, 3:0 пен.) лишь благодаря выдающейся игре своего голкипера в серии пенальти. В 1/4 финала проиграли Франции. Те же нули по итогам основного времени и дополнительных таймов, а затем — 3:5 в серии пенальти.

«Шашечные» под руководством Златко Далича регулярно радовали мощными выступлениями на крупных турнирах, но на Евро-2024 не вышли даже из группы. Испания в итоге выиграла золотые медали, а Италия есть Италия. Однако плохая игра в обороне помешала обыграть даже скромную Албанию (2:2). Добавляет тренерскому штабу головной боли и завершение карьеры некоторых ветеранов. Среди них Лука Модрич с Марсело Брозовичем. А это вообще-то центральные полузащитники, на которых обычно строится игра.

Скорее всего, сборная Португалии выиграет. У Хорватии проблемы со сменой поколения, в то время как почти все португальцы на пике или подходят к нему. Сделать ставку на победу португальцев можно с коэффициентом 1.55.

Прогноз на матч Сербия — Испания

Луис де ла Фуэнте решил остаться на посту главного тренера «Фурия Роха». И это хорошо для неё, ведь испанский специалист менее чем за два года не просто выиграл два больших трофея для команды. Он сделал гораздо больше, привив скромность молодым талантам. Посмотрите на Ламина Ямаля, который в свои 17 лет является лидером «Барселоны». И примеров масса — например, 21-летний Педри, 22-летний Нико Уильямс и 24-летний Ферран Торрес.

Сербия — далеко не мальчики для битья. Да, она даже не вышла из группы на чемпионате Европы этим летом. Но она, во-первых, квалифицировалась на турнир и, во-вторых, показала себя достойно. Как минимум ничьи со Словенией (1:1) и Данией (0:0) занести в актив можно.

Да и в поражении сборной Англии с минимальным счётом ничего постыдного нет. Кроме того, за сербов будут домашняя атмосфера и поддержка болельщиков, которая поможет избежать провала. Поэтому наилучшей ставкой видится тотал больше 2.5 мяча за 1.97.

Экспресс на сегодня:

Ставка 1: победа Швейцарии в матче с Данией за 3.25.

Ставка 2: победа Португалии в игре с Хорватией за 1.55.

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча в матче Сербия — Испания за 1.97.

Общий коэффициент: 3.25 Х 1.55 Х 1.97 = 9.92.