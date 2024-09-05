Аргентина — Чили. Отсутствие Месси не беда. Есть Мартинес и Альварес!

Переключаемся на международные матчи. Сборные Южной Америки продолжат проходить квалификацию на ЧМ-2026. 6 сентября во встрече 7-го тура группового этапа Аргентина будет играть с Чили. Начало встречи – в 3:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Аргентина — Чили 6 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами бело-голубых и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.35. Шансы чилийской сборной оценили в 10.5. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.90.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.92. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.35.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура отбора ЧМ-2026 Аргентина – Чили (06.09.2024)

Действующий чемпион мира продолжает проходить квалификацию на очередной мундиаль. 6 сентября Аргентине предстоит встретиться с Чили. Игра начнётся в 3:00 мск. Пока «альбиселесте» возглавляют таблицу, а чилийцы отстают от зоны квалификации.

Бело-голубые готовы вновь порадовать своих болельщиков, выйдя на поле впервые после победы на Кубке Америки в июле. Напомним, сборная Аргентины в финале со счётом 1:0 обыграла Колумбию. Но этот единственный мяч был забит в дополнительное время. Постарался Лаутаро Мартинес.

Лионель Скалони привёл аргентинцев уже к трём трофеям. Да и отличный старт в квалификации на ЧМ-2026 не остаётся без внимания. Команда такого уровня обязана легко проходить этап отбора. С этим главный тренер справляется.

Аргентина на два очка опережает Уругвай. Она выиграла пять из шести матчей. Единственное поражение «альбиселесте» потерпели во встрече с уругвайцами со счётом 0:2. Но у них ещё будет возможность взять реванш. Кстати, это единственный случай, когда подопечные Скалони пропустили на отборе. Всех остальных соперников они побеждали всухую.

Бело-голубые не смогут рассчитывать на легендарного Лионеля Месси. Он остаётся залечивать травму, полученную в финале Кубка Америки. Не будет Анхеля Ди Марии – он завершил карьеру в сборной. Защитники Николас Тальяфико и Леонардо Балерди в лазарете. Заменить игроков обороны будет сложнее, но нет сомнений, что Скалони справится.

А вот в нападении вообще никаких проблем быть не должно. Можно задействовать Николаса Гонсалеса, всегда можно рассчитывать на Хулиана Альвареса или на лучшего бомбардира Кубка Америки — 2024 Лаутаро Мартинеса.

Сборная Чили последний раз была на чемпионате мира в 2014 году. С тех пор ей не везёт. Казалось бы, пора улучшить результаты, но в очередной квалификации на мундиаль «красная команда» вновь находится за пределами семёрки лучших.

Единственную победу чилийцы одержали во встрече с Перу со счётом 2:0. Также были ничьи с Колумбией и Парагваем. Уступили подопечные Рикардо Гарека Венесуэле (0:3) и Эквадору (0:1).

Даже на Кубке Америки сборная Чили продемонстрировала регресс. Напомним, в 2016 году она стала обладателем трофея, а в минувшем розыгрыше даже не вышла из группового этапа, набрав лишь два очка в трёх встречах. Благодаря нулевым ничьим в матчах с Перу и Канадой.

Но все эти неудачи были с «красной командой» без Рикардо Гареки. Теперь аргентинский специалист должен переломить судьбу и исправить положение чилийской сборной. Вот только как это сделать, когда Клаудио Браво завершил карьеру в сборной, Алексис Санчес и Диего Вальдес выбыли из-за травм. Посмотрим, какую сборную мы увидим на поле.

В любом случае не верится, что Аргентина может проиграть на домашнем стадионе Чили. Возможно Рикардо Гарека и сделает из «красной команды» что-то необычное, научит её цепляться за результаты, но позже. Пока же даже без Месси бело-голубые не выглядят хуже. Но в матчах сборных Южной Америки почти всегда мало голов. Такой у них футбол. Поставим на победу Аргентины и тотал меньше 3.5 мяча за 1.95.

Ставка: победа Аргентины и тотал меньше 3.5 мяча за 1.95.