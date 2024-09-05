«Авангард» — «Нефтехимик». Шарипзянов, Вей и Галиев наладили «химию»

Новый сезон КХЛ уже вошёл в жизнь хоккейных болельщиков. Одни поклонники остались довольны стартом своих любимых клубов, а другие – разочаровались. 6 сентября состоится встреча между «Авангардом» и «Нефтехимиком» на стадионе «G-Drive Арена». Начало игры – в 16:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Нефтехимик» 6 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами омичей. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.85. Шансы «Нефтехимика» оценили в 3.75. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.30. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.75.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Нефтехимик» (06.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Следим за новым сезоном КХЛ. Он обещает получиться очень интересным, но на старте командам свойственны сенсации и низкая результативность. Дальше будет лучше. 6 сентября «Авангард» будет принимать «Нефтехимик» на стадионе «G-Drive Арена». Начало встречи – в 16:30 мск.

Омичи столкнулись с проблемами ещё перед стартом регулярного чемпионата. Во время предсезонной подготовки серьёзные травмы получили лидеры «ястребов» — Владимир Ткачёв и Рид Буше. Поэтому болельщики были обеспокоены тем, как команда будет справляться без главной атакующей силы.

В минувшем матче с «Сибирью» место в первой тройке заняли новички – Линден Вей и Станислав Галиев. У канадца огромный опыт выступлений в разных турнирах, в том числе в НХЛ. А россиянина все знают по играм за «Ак Барс».

«Снеговики» старались играть аккуратно и без ошибок, но при первом же удалении пропустили. Отличился как раз Станислав Галиев с передач Шарипзянова и Николишина. Таким образом, на перерыв омичи ушли с преимуществом в одну шайбу, но во втором пропустили. Повезло, что «Сибирь» вновь нарушила правила.

Оказавшись в большинстве, «ястребы» забросили победную шайбу. На этот раз отличился Илья Рейнгардт с передач Шарипзянова и Галиева. Хорошо, что не ушёл Дамир. Он продолжает оставаться очень важным звеном для достижения успехов. Именно поэтому защитник был назначен капитаном «Авангарда».

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев отметил, что омичи сыграли настолько классно в большинстве, будто Ткачёв и Буше не отсутствовали. «Нефтехимику» нужно придумать план по нейтрализации сильной стороны «ястребов».

Подопечные Олега Леонтьева тоже не порадовали результативностью в первой встрече нового сезона, но всё-таки одержали победу. «Волки» обыграли «Барыс» (2:1 ОТ). Соперник открыл счёт во втором периоде, но «Нефтехимик» установил равенство почти за 10 минут до финальной сирены.

В овертайме на четвёртой минуте канадец Жан-Себастьен Ди забросил победную шайбу. Во время предсезонной подготовки нижнекамцы выиграли мемориал имени Ивана Ромазана. Они обыграли «Магнитку» (2:1), уступили «Салавату Юлаеву» и одержали техническую победу во встрече с «Металлургом». Напомним, в том скандальном матче Андрей Разин не согласился с решением судей и увёл команду в раздевалку.

Кажется, отсутствие Ткачёва и Буше действительно не сделало «ястребов» слабее. У них есть достойные замены. Шарипзянов из защиты всегда готов помогать нападающим. Линден Вей привыкает к новой атмосфере, а Галиев уже прижился. Скоро между игроками будет налажена «химия». Поставим на победу омичей за 1.85.

Ставка: победа «Авангарда» за 1.85.