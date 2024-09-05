«Динамо» М — «Северсталь». Поражение от «Куньлуня» не случайность

Даже Никита Гусев не спас бело-голубых. «Рыси» же ничуть не хуже «драконов».

На старте регулярного чемпионата КХЛ пока нельзя с уверенностью обозначить фаворитов. Всё покажет время. 6 сентября в одном из матчей московское «Динамо» будет играть с «Северсталью» на «ВТБ Арене». Начало встречи – в 19:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» М — «Северсталь» 6 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами москвичей. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.85. Шансы «Северстали» оценили в 3.75. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.62, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.25. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.77.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» М — «Северсталь» (06.09.2024)

Интересная встреча ожидает нас 6 сентября в регулярном чемпионате КХЛ. Московское «Динамо» на «ВТБ Арене» будет принимать неуступчивую «Северсталь». Начало игры – в 19:30 мск.

Бело-голубым не стоит проверять на прочность нервы своих болельщиков. Команда так классно провела прошлую регулярку, выиграла Кубок Континента, но внезапно провалилась в плей-офф Кубка Гагарина. Напомним, москвичи уступили в серии «Трактору».

Межсезонье у подопечных Алексея Кудашова тоже получилось неплохим. Благо удалось сохранить весь основной костяк лидеров. Переживать вроде бы было не о чем. В четырёх из шести товарищеских встреч «Динамо» одержало победы. Но обыгрывало уступающих в классе соперников, а уступило как раз сильным – «Спартаку» (3:4 Б) и «Торпедо» (1:4).

Дальше ещё хуже. Бело-голубые начинали сезон матчем с «Куньлунем». Что может быть проще, чем обыграть такого соперника, да ещё и на домашней арене, чтобы показать болельщикам – мы вернулись! Всё пошло не по плану москвичей. В концовке первого периода Гусев открыл счёт, однако во втором команда посыпалась.

Сначала «Динамо» пропустило, находясь в большинстве, а затем Наиль Якупов забросил в ворота бело-голубых шайбу, которая стала победной для «Куньлуня». Третий гол в пустые ворота поставил точку в матче. По словам Алексея Кудашова, сезон для «драконов» уже начался, а у «Динамо» всё ещё лето.

«Северсталь» будет более опасным соперником для бело-голубых, чем «Куньлунь». «Рыси» во время предсезонной подготовки выиграли Кубок Республики Башкортостан, сохранили главного тренера Андрея Козырева и точечно усилили состав. Например, подписав контракт с Алексеем Кручининым из «Торпедо».

В первом матче регулярного чемпионата «Северсталь» победила как раз нижегородский клуб со счётом 3:0. Данил Аймурзин оформил дубль, а третью шайбу, уже в пустые ворота, забросил Алексей Кручинин. С этим нападающим связаны большие ожидания. Он ещё себя покажет.

Жёлто-чёрные девять последних очных встреч проигрывают бело-голубым. Но в четырёх матчах им удавалось удержать ничью в основное время. Скорее всего, получится и на этот раз. «Динамо» вальяжно начинает сезон, а «Северсталь» собранна, сконцентрированна и всегда мотивированна. Особенно на таких соперников. Поставим, что «рыси» не проиграют, за 1.95.

Ставка: «Северсталь» не проиграет за 1.95.