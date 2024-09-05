Франция — Италия. Если Мбаппе — кетчуп, то уже вытек

Не успели забыть чемпионат Европы в Германии, как снова пришла пора обратить внимание на международную арену. 6 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится матч 1-го тура Лиги наций Франция — Италия. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогнозы, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Франция — Италия 6 сентября 2024 года

Букмекеры отдают предпочтение в предстоящем матче принимающей стороне. Сделать ставку на победу сборной Франции можно с коэффициентом 1.65, что приблизительно равно 60% вероятности. Победа сборной Италии оценивается коэффициентом 5.40 — это около 18% вероятности. Ничья доступна в букмекерских конторах за 4.10.

При этом аналитики сомневаются, что встреча представителей Лиги А получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98. Наиболее вероятным является счёт 1:0 в пользу французов, коэффициент составляет 6.20.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги наций Франция — Италия (06.09.2024)

Во время чемпионата Европы в Германии сборной Франции, судя по всему, было не до футбола. Игроки на пресс-конференциях говорили о политике, затрагивая тему выборов в своей стране, а на вопросы непосредственно спорта отвечали постольку-поскольку. Видимо, отсюда такие плохие результаты.

Строго говоря, подопечные Дидье Дешама провалились. Финалы последних двух чемпионатов мира и победа в Лиге наций – 2020/2021 в их исполнении, конечно, успели нас разбаловать. Однако всего лишь четыре забитых мяча в шести матчах Евро-2024 (половина из которых — автоголы) можно назвать провалом.

Впрочем, даже так французы добрались аж до полуфинала. Где-то, конечно, серия пенальти помогла, где-то — удачный рикошет от защитника соперника. Но всё же! Проиграть пришлось только сборной Испании, которая в итоге взяла золотые медали. И это поражение стало первым почти за два года официальных матчей.

Состав тренерский штаб на матчи Лиги наций снова собрал солидный. Килиан Мбаппе, отметившийся недавно дебютным дублем в чемпионате Испании, разумеется, в списке и готов сыграть. А вот сборная Италии подобным похвастаться не может — некоторые лидеры отсутствуют, а звёзд и подавно нет.

Лучано Спаллетти затащил «Скуадра адзурра» на чемпионат Европы в Германию и даже вывел её в плей-офф из «группы смерти». Однако едва ли можно быть довольным вылетом в 1/8 финала от сборной Швейцарии, которая, при всём уважении, до звания топа недотягивает. Хотя и сами итальянцы сейчас скромны.

Ещё перед Евро итальянские специалисты говорили об упадке и проблемах в итальянском футболе. Естественно, за несколько месяцев ничего не изменилось. Спасение футболисты сборной могут найти в характере и сплочении. И здесь на первый план выйдет роль главного тренера. Только в Париже всё равно будет очень тяжело.

Несмотря на проблемы с реализацией, сборная Франции обладает надёжной обороной. Получить два гола от удивительных испанцев в полуфинале — незазорно. А за пять игр до того команда пропустила лишь от Роберта Левандовского с пенальти. При этом сама сборная Италии в Германии результативностью не отличалась.

Вот и получается, что много голов не стоит ждать от команд и теперь. Причём французы к этой осени объективно выглядят сильнее. На своём поле они в состоянии как минимум не проиграть. Что-то вроде 1:0 или 1:1, если гости прыгнут выше головы, здесь можно увидеть. Хотя понятно, что вывеска обещает совсем другое.

А если ждёте, что Килиан Мбаппе после дубля в Ла Лиге разразится, то совсем не факт. В последние годы он не растёт как форвард и получает критику. Экс-игрок «Реала» Хоселу сравнил француза с бутылкой кетчупа, из которой — то густо, то пусто. Если так, то недавно Мбаппе уже забивал.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча и Франция не проиграет за 2.20.