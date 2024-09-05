Казахстан — Норвегия. Черчесов обломает Холанда и Эдегора

Не успели забыть чемпионат Европы в Германии, как снова пришла пора возвращаться на международную арену. 6 сентября на «Центральном стадионе» в Алма-Ате состоится матч 1-го тура Лиги наций Казахстан — Норвегия. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогнозы, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Казахстан — Норвегия 6 сентября 2024 года

Букмекеры считают явными фаворитами гостей. Сделать ставку на победу сборной Норвегии предлагают с коэффициентом 1.43, что приблизительно равно 69% вероятности. Победа сборной Казахстана доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 7.60 — это 13% вероятности. Ничья более вероятна, она оценивается коэффициентом 4.90.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча представителей Лиги В получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.98. А наиболее вероятным эксперты представляют счёт 2:0 в пользу норвежской команды. Также не исключают её минимальной победы.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги наций Казахстан — Норвегия (06.09.2024)

Для сборной Казахстана предстоящий матч будет первым под руководством Станислава Черчесова. Несмотря на назначение россиянина на пост главного тренера команды ещё в начале лета, первую официальную тренировку он провёл лишь 2 сентября. Но то, что это было в собственный день рождения, делает специалисту честь.

О серьёзном настрое говорит и то, что Черчесов даже смотрит матчи РПЛ. Аргумент простой — в России есть команды, у которых можно подсмотреть и адаптировать несколько идей. В Казахстане экс-тренеру сборной России доверились, причём и руководство, и футболисты. А ожидания у последних только положительные.

Да, у Магомеда Адиева не получилось вывести казахов на Евро. Чудо испортила сборная Греции, выиграв со счётом 5:0 в полуфинале квалификации. После этого казахи провели три товарищеские встречи, а Адиев ушёл в «Ахмат». При этом результаты были плачевные — 1:2 с Люксембургом, 1:2 с Арменией и 2:3 – с Азербайджаном.

Кроме того, у сборной Казахстана сейчас переходный период. Прежние лидеры уже довольно возрастные, легионеры выступают в зарубежных чемпионатах реже, чем хотелось бы, а местную молодёжь нужно растить и готовить. Сборная Норвегии же считается крепким соперником для любого и может воспользоваться этими проблемами.

Всё же в составе норвежцев сразу два футболиста, которые были номинированы на «Золотой мяч». Речь, конечно же, про Эрлинга Холанда и Мартина Эдегора. Их общая рыночная стоимость, к слову, составляет под € 290 млн, в то время как вся казахстанская команда оценивается в € 18,7 млн. А ведь есть ещё Александр Сёрлот и другие.

Однако, судя по отзывам реальных футболистов, Станислав Черчесов является отличным мотиватором. Если уж сборная России под его руководством на домашнем чемпионате мира не испугалась выбить в плей-офф сборную Испании, то и казахи сумеют настроиться на норвежцев. Тем более что смена тренера часто даёт положительный импульс.

И это причина, по которой ждать разгромной победы гостей не стоит. Скорее всего, сборная Казахстана станет бороться на своём поле за очки в 1-м туре Лиги наций, а параллельно — закалять характер. Ведь в планах — борьба за выход на чемпионат мира. С учётом того, что Норвегия — не самая стабильная команда по части результатов, можно проверить даже плюсовую фору на хозяев.

Ставка: Казахстан выиграет с форой (+1.5) за 1.73.