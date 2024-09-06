Экспресс с коэффициентом 6.32: скучные Франция и Италия, дебют Черчесова с Казахстаном

Турбоактивности от топовых сборных не будет. Станислав Саламович должен проявить себя.

Сегодня нас ждёт продолжение матчей в Лиге наций. Надеемся, что будет намного интереснее, чем вчера. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.32.

Прогноз на матч Казахстан — Норвегия

Для сборной Казахстана предстоящий матч будет первым под руководством Станислава Черчесова. О серьёзном настрое говорит и то, что наставник даже смотрит матчи РПЛ. Аргумент простой — в России есть команды, у которых можно подсмотреть и адаптировать несколько идей. Да, у Магомеда Адиева не получилось вывести казахстанцев на Евро. Чудо испортила сборная Греции, выиграв со счётом 5:0 в полуфинале квалификации.

Сборная Норвегии же считается крепким соперником для любой сборной. Всё же в составе норвежцев сразу два футболиста, которые были номинированы на «Золотой мяч». Речь, конечно же, про Эрлинга Холанда и Мартина Эдегора.

Однако, судя по отзывам реальных футболистов, Станислав Черчесов является отличным мотиватором. Если уж сборная России под его руководством на домашнем чемпионате мира не испугалась выбить в плей-офф сборную Испании, то и казахстанцы сумеют настроиться на норвежцев. Поэтому предлагаем ставку на победу Казахстана с форой (+1.5) за 1.72.

Прогноз на матч Франция — Италия

Во время чемпионата Европы в Германии сборной Франции, судя по всему, было не до футбола. Игроки на пресс-конференциях говорили о политике. Видимо, отсюда такие плохие результаты. Строго говоря, подопечные Дидье Дешама провалились. Финалы последних двух чемпионатов мира и победа в Лиге наций – 2020/2021 в их исполнении, конечно, успели нас разбаловать. Однако всего лишь четыре забитых мяча в шести матчах Евро-2024 (половина из которых — автоголы) можно назвать провалом.

Лучано Спаллетти затащил «Скуадра адзурра» на чемпионат Европы в Германию и даже вывел её в плей-офф из «группы смерти». Однако едва ли можно быть довольным вылетом в 1/8 финала от сборной Швейцарии. Ещё перед Евро итальянские специалисты говорили об упадке и проблемах в итальянском футболе. Естественно, за несколько месяцев ничего не изменилось.

Несмотря на проблемы с реализацией, сборная Франции обладает надёжной обороной. Пропустить два гола от удивительных испанцев в полуфинале — незазорно. А за пять игр до того команда пропустила лишь от Роберта Левандовского с пенальти. При этом сама сборная Италии в Германии результативностью не отличалась. Вот и получается, что много голов не стоит ждать от команд. Причём французы объективно выглядят сильнее. На своём поле они могут рассчитывать минимум на ничью. Поставим, что Франция не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.

Прогноз на матч Словения — Австрия

Евро-2024 сборная Словении может записать себе в историю. Она впервые прошла групповой этап и оказалась в плей-офф. Причём у команды были вполне хорошие шансы обойти Португалию. В основное время соперники сыграли в нулевую ничью, но по пенальти команда Роналду оказалась точнее. Теперь нужно переключить всё внимание на Лигу наций.

Австрия тоже выглядела симпатично на чемпионате Европы в Германии. Хотя её все считали аутсайдером, она уверенно прошла групповой этап. Давайте вспомним, что подопечные Ральфа Рангника побеждали Польшу (3:1) и Нидерланды (3:2). Однако в плей-офф австрийцы уступили туркам 1:2.

Словенцы вновь будут рассчитывать на свою оборону и Яна Облака на воротах. Это правильно. Но сборная Австрии надеется на своё мощное нападение, которое собрало много знакомых имён. Вполне возможно, что нас ждёт скучная ничья с небольшим преимуществом австрийцев. Поставим, что они не проиграют и тотал меньше 3.5 мяча за 1.75.

Экспресс на сегодня:

Ставка 1: победа Казахстана с форой (+1.5) над Норвегией за 1.72.

Ставка 2: Франция не проиграет Италии и тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.

Ставка 3: Австрия не проиграет Словении и тотал меньше 3.5 мяча за 1.75.

Общий коэффициент: 1.72 Х 2.10 Х 1.75 = 6.32.