Бразилия — Эквадор. Родриго, Винисиус Жуниор и Эндрик дадут жару

Кто, если не звёзды мадридского «Реала», будет тащить жёлто-зелёных.

Переключаемся на международные матчи. Сборные Южной Америки продолжат проходить квалификацию на ЧМ-2026. 7 сентября во встрече 7-го тура группового этапа Бразилия будет играть с Эквадором. Начало встречи – в 4:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Бразилия — Эквадор 7 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами жёлто-зелёных и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.40. Шансы «триколора» оценили в 9.50. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.70.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.95. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.25.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура отбора ЧМ-2026 Бразилия — Эквадор (07.09.2024)

Доривал Жуниор испытал большое разочарование после своего первого большого турнира во главе сборной Бразилии. Из Кубка Америки жёлто-зелёные выбыли уже в четвертьфинале. Уступили они набравшему ход Уругваю – 0:0 (2:4 пен.). Но ведь и на групповом этапе бразильцы не показали футбола, которого от них ждали.

Две встречи завершились вничью – с Коста-Рикой (0:0) и Колумбией (1:1). Победила сборная Бразилии только Парагвай (4:1). Единственное, чем может порадовать Доривал Жуниор, ну или потешить своё самолюбие, так это тем, что под его руководством жёлто-зелёные не проигрывали в основное время во всех турнирах. Но этого маловато для сборной с такой историей.

Тем более бразильцы пока не могут выдохнуть в квалификации на ЧМ-2026. Команда располагается лишь на шестой строчке, опережая восьмой Парагвай на жалкие два очка. Три поражения и только две победы в шести матчах отбора – очень плохо.

Глупо было бы сетовать на отсутствие Неймара, как главную причину всех неудач. Да, в составе бразильцев как будто недостаточно опыта. Но талантливых и заметных футболистов полно. Доривал Жуниор вызвал 17-летнего нападающего «Палмейраса» Эстевао Виллиана. Следующим летом он примкнёт к «Челси».

Также в распоряжении тренера жёлто-зелёных есть Родриго, Винисиус Жуниор и Эндрик. Футболисты «Реала» станут основообразующими в сборной. Ворота будет защищать опытный Алисон Бекер.

Эквадор подобно Бразилии покинул минувший Кубок Америки в четвертьфинале. «Триколор» проиграл в серии пенальти Аргентине. Хотя если бы Валенсия забил 11-метровый в основное время, встреча вполне могла завершиться сенсацией.

Группа у эквадорцев была вполне проходимой. Ничего удивительного они не совершили. Выиграли у Ямайки (3:1), сыграли вничью с Мексикой (0:0) и уступили Венесуэле (1:2). После этого Феликс Бас Санчес покинул пост главного тренера, а на его место был назначен Себастьян Беккачече, ранее работавший в «Эльче».

Наставнику досталась вполне хорошая команда, которая в таблице отбора на ЧМ-2026 находится даже выше Бразилии – на пятой строчке. «Триколор» был бы гораздо выше, если бы не решение CAS лишить сборную трёх очков в отборочном турнире за использование документа, содержащего ложную информацию о Кастильо.

Поэтому предстоящая встреча носит принципиальный характер. У команд будет нешуточная мотивация оторваться и подняться выше. Особенно у Бразилии, которая последнее время выглядит блекло, несмотря на наличие звёздного состава. Но как повлияет смена тренера на Эквадор? Пока не ясно.

Предлагаем ставку на победу Бразилии и тотал больше 2.5 мяча за 2.15. Вопреки тому, что команды Южной Америки редко балуют результативностью, в предстоящей встрече атака должна быть в порядке. С одной стороны лидеры «Реала», с другой — Эквадор, который постоянно недооценивают, а он забивает даже таким командам, как Аргентина.

Ставка: победа Бразилии и тотал больше 2.5 мяча за 2.15.