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Россия — Таиланд, прогноз на товарищеский матч 7 сентября 2024 года, прямая трансляция, где смотреть онлайн бесплатно, во сколько

Россия — Таиланд. Сафонов покажет, чему научился в «ПСЖ»
Алексей Анисимов
Россия — Таиланд: прогноз на матч
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Если матч не отменят из-за шторма, конечно.

Не успели забыть чемпионат Европы в Германии, как пришла пора возвращаться на международную арену. Для поклонников сборной России эта пауза была бы печальной, если бы не подсуетился РФС. 5 сентября в Ханое уже отыграли с Вьетнамом, а 7 сентября там же состоится товарищеский матч Россия — Таиланд. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Россия — Таиланд 7 сентября 2024 года

Букмекеры видят в номинальных хозяевах явных фаворитов. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.53, что приблизительно равно 65% вероятности. Победа сборной Таиланда оценивается коэффициентом 5.90 — это чуть ниже 17% вероятности. Ничья вероятнее, но коэффициент тоже высокий — в районе 4.50.

Вместе с тем аналитики считают, что товарищеская встреча на нейтральном стадионе в Ханое получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятным является счёт 1:0 в пользу россиян.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Россия — Таиланд (07.09.2024)

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
07 сентября 2024, суббота. 16:00 МСК
Россия
Не начался
Таиланд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная России продолжает свою серию из разгромных побед всухую, которая тянется с конца прошлого года. Про 8:0 с Кубой забыть трудно, а дальше были две встречи по 4:0 — с Сербией и Беларусью. Теперь же подопечные Валерия Карпина разгромили сборную Вьетнама на чужом поле.

Впрочем, здесь надо сразу проговорить несколько вещей. Во-первых, соперник очень скромный, так что итоговый счёт 3:0 не должен вводить в заблуждение. Во-вторых, показывать хороший футбол при таких погодных условиях, вероятно, не смогли бы даже ставшие чемпионами Европы испанцы.

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Российская команда первый тайм провела тяжело, но сумела забить. Хорошо себя показали дебютант Тамерлан Мусаев из ЦСКА и французский легионер Далер Кузяев. После перерыва, видимо, футболисты немного привыкли к климату — был автогол соперника, а ещё забил Мусаев, у которого гол+пас за игру.

Скорее всего, в предстоящей встрече тренерский штаб перетасует состав. Как минимум ожидается появление в воротах Матвея Сафонова, который летел в Ханой напрямую из Парижа. Да и 10 полевых вряд ли повторятся, ведь играть предстоит через день после встречи с Вьетнамом. В таких условиях ротация должна быть.

Так или иначе, сборная России остаётся фаворитом в игре со сборной Таиланда. Несмотря на то что таиландская команда повыше уровнем, чем вьетнамская, она тоже не сумела попасть в плей-офф азиатского отбора на чемпионат мира 2026 года. Хотя на групповом этапе даже отбирала очки у Южной Кореи.

Учитывая погодные условия, высокую влажность и второй матч за три дня для россиян, чересчур много голов ждать не стоит. Не исключено, что сценарий встречи с вьетнамцами повторится. Так что можно взять П1 через ТМ 3.5 мяча. Однако ставка «Россия не пропустит» тоже выглядит заманчиво.

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Подопечные Валерия Карпина не пропускают на протяжении последних четырёх игр. Да и сборной Вьетнама почти не позволили ничего сделать. А у сборной Таиланда, хоть она и выше вьетнамцев в мировом рейтинге, общая рыночная стоимость состава даже ниже. Матвей Сафонов же наверняка будет использовать каждую возможность показать себя тренерам «ПСЖ».

Ставка: сборная России не пропустит за 2.20.

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