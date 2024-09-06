Россия — Таиланд. Сафонов покажет, чему научился в «ПСЖ»

Не успели забыть чемпионат Европы в Германии, как пришла пора возвращаться на международную арену. Для поклонников сборной России эта пауза была бы печальной, если бы не подсуетился РФС. 5 сентября в Ханое уже отыграли с Вьетнамом, а 7 сентября там же состоится товарищеский матч Россия — Таиланд. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Россия — Таиланд 7 сентября 2024 года

Букмекеры видят в номинальных хозяевах явных фаворитов. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.53, что приблизительно равно 65% вероятности. Победа сборной Таиланда оценивается коэффициентом 5.90 — это чуть ниже 17% вероятности. Ничья вероятнее, но коэффициент тоже высокий — в районе 4.50.

Вместе с тем аналитики считают, что товарищеская встреча на нейтральном стадионе в Ханое получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятным является счёт 1:0 в пользу россиян.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Россия — Таиланд (07.09.2024)

Сборная России продолжает свою серию из разгромных побед всухую, которая тянется с конца прошлого года. Про 8:0 с Кубой забыть трудно, а дальше были две встречи по 4:0 — с Сербией и Беларусью. Теперь же подопечные Валерия Карпина разгромили сборную Вьетнама на чужом поле.

Впрочем, здесь надо сразу проговорить несколько вещей. Во-первых, соперник очень скромный, так что итоговый счёт 3:0 не должен вводить в заблуждение. Во-вторых, показывать хороший футбол при таких погодных условиях, вероятно, не смогли бы даже ставшие чемпионами Европы испанцы.

Российская команда первый тайм провела тяжело, но сумела забить. Хорошо себя показали дебютант Тамерлан Мусаев из ЦСКА и французский легионер Далер Кузяев. После перерыва, видимо, футболисты немного привыкли к климату — был автогол соперника, а ещё забил Мусаев, у которого гол+пас за игру.

Скорее всего, в предстоящей встрече тренерский штаб перетасует состав. Как минимум ожидается появление в воротах Матвея Сафонова, который летел в Ханой напрямую из Парижа. Да и 10 полевых вряд ли повторятся, ведь играть предстоит через день после встречи с Вьетнамом. В таких условиях ротация должна быть.

Так или иначе, сборная России остаётся фаворитом в игре со сборной Таиланда. Несмотря на то что таиландская команда повыше уровнем, чем вьетнамская, она тоже не сумела попасть в плей-офф азиатского отбора на чемпионат мира 2026 года. Хотя на групповом этапе даже отбирала очки у Южной Кореи.

Учитывая погодные условия, высокую влажность и второй матч за три дня для россиян, чересчур много голов ждать не стоит. Не исключено, что сценарий встречи с вьетнамцами повторится. Так что можно взять П1 через ТМ 3.5 мяча. Однако ставка «Россия не пропустит» тоже выглядит заманчиво.

Подопечные Валерия Карпина не пропускают на протяжении последних четырёх игр. Да и сборной Вьетнама почти не позволили ничего сделать. А у сборной Таиланда, хоть она и выше вьетнамцев в мировом рейтинге, общая рыночная стоимость состава даже ниже. Матвей Сафонов же наверняка будет использовать каждую возможность показать себя тренерам «ПСЖ».

Ставка: сборная России не пропустит за 2.20.