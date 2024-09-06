Германия — Венгрия. А есть ли жизнь без Тони Крооса?

Не успели забыть чемпионат Европы в Германии, как снова пришла пора возвращаться на международную арену. 7 сентября на «Дюссельдорф Арене» в Дюссельдорфе состоится матч 1-го тура Лиги наций Германия — Венгрия. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогнозы, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Германия — Венгрия 7 сентября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.29, что даже приблизительно переваливает за 75% вероятности. Победа сборной Венгрии при этом доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 11.00 — менее 10% вероятности. В ничью эксперты тоже не сильно верят.

Вместе с тем аналитики убеждены, что встреча представителей Лиги А получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.47, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02. Победа немцев с разницей минимум в два мяча оценивается в 1.81. Причём наиболее вероятный счёт — 2:0 в их пользу.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги наций Германия — Венгрия (07.09.2024)

Ещё свежо в памяти яркое выступление сборной Германии на домашнем чемпионате Европы. Мы помним, как легко разбирала она Шотландию (5:1) в матче открытия и как умело использовала удачу во встрече 1/8 финала с Данией (2:0). Строго говоря, хозяева даже смотрелись чуть лучше Испании (1:2 ДВ) — местами активнее шли вперёд и как минимум заслужили не проиграть.

Юлиан Нагельсман, несмотря на критику скептиков, успел подготовить команду к домашнему турниру, чтобы та смотрелась достойно. Вот только тогда игра во многом была завязана на Тони Кроосе, который вместе с некоторыми другими ветеранами (бессменный вратарь Мануэль Нойер в их числе) больше не появится в национальной футболке.

Разумеется, в составе бундестим есть масса выдающихся атакующих футболистов и без Крооса. Однако мы помним, как полузащитник разгонял атаки, принимая мяч у самой линии защитников. Едва ли кто-то будет делать это так же качественно, как он. А потому созидательный футбол подопечных Юлиана Нагельсмана, вероятно, видоизменится.

Со сборной Венгрии сборная Германии встречалась на Евро-2024, а именно на групповом этапе. То есть было это не так давно. Немцы сумели одержать победу со счётом 2:0, но преимущество было не таким безоговорочным, как в матче с теми же шотландцами. Венгры хорошо оборонялись, не забывая огрызаться. Сказалась разница в классе.

Скорее всего, сборная Венгрии, с которой Марко Росси задрал планку, будет огрызаться и теперь. За три цикла Лиги наций венгры сменили Лигу С на Лигу А, и это показатель их уровня. Ни о каком разгроме в предстоящем матче речи не идёт, а можно даже подумать над плюсовой форой на гостей. Хотя 1Х через тотал меньше 3.5 мяча — тоже хороший вариант.

Сборная Германии — фаворит однозначный. После не самого удачного чемпионата Европы с точки зрения трофеев или хотя бы медалей осталась недосказанность. Юлиан Нагельсман наверняка попытается выиграть Лигу наций, так что будет рассчитывать на очки в предстоящем матче. Но забить больше двух-трёх мячей нынешней Венгрии — задачка со звёздочкой.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча и Германия не проиграет за 1.73.