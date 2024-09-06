«Спартак» — «Сочи». Страшно представить, что сделают Голдобин и Порядин с южанами

Уже постепенно привыкаем к регулярному чемпионату КХЛ. Одни команды успели побаловать нас победами, а другие — разочаровали своих болельщиков. 7 сентября состоится встреча, в которой «Спартак» будет принимать «Сочи» на арене «Мегаспорт». Начало игры – в 17:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Сочи» 7 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами красно-белых. Поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 1.42. Шансы «Сочи» оценили в 6.20. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.81, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.00. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.71.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Сочи» (07.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Подопечные Алексея Жамнова бодро провели предсезонную подготовку. В прошлом сезоне красно-белые пошумели благодаря своей самоотверженности и результативности. В «Спартаке» образовалась очень результативная тройка нападающих – Голдобин, Порядин и Морозов. Товарищеские матчи наглядно продемонстрировали, что игра команды останется прежней.

Четыре встречи подряд «гладиаторы» завершили в основное время со счётом 3:3. Да, они по-прежнему много пропускают, но всегда могут рассчитывать на своё неудержимое нападение. Хорошо, что «Спартаку» удалось сохранить весь костяк к новому сезону.

В первом же матче регулярного чемпионата красно-белые прошли проверку на прочность. В московском дерби они обыграли ЦСКА – 4:2. Первую шайбу за команду Алексея Жамнова забросил новичок Андрей Миронов. Напомним, защитник перешёл из московского «Динамо» и стал капитаном «Спартака».

«Сочи» будет непросто стартовать в новом сезоне матчем с таким агрессивным соперником. Минувший регулярный чемпионат южане завершили на предпоследнем месте в таблице Западной конференции и пропустили 254 шайбы. Это ужасный показатель. Но хуже всего то, что предсезонная подготовка показала – «леопарды» ничуть не изменились.

Под руководством Сергея Зубова сочинцы проиграли все товарищеские матчи. Пропускают много, с этим проблема не решена. Судите сами, клуб уступил олимпийской сборной России (2:4), «Северстали» (4:7) и «Куньлуню» (2:5). Цепляться за поражение от СКА (1:2 Б) по буллитам хочется, но не к месту.

«Спартаку» такой соперник придётся по душе. Вот где можно показать максимум в атаке. Если «Сочи» готов пропускать много, почему бы не забросить ему шайб пять? Не будем ставить на победу, а возьмём индивидуальный тотал красно-белых больше 4.5 шайбы за 2.70. Голдобин пока не забивал. Вот и хорошая возможность для этого.

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 4.5 шайбы 2.70.