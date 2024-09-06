«Торпедо» — «Ак Барс». Кагарлицкий передаст привет бывшему клубу

Но будет ли он пламенным?

Уже постепенно привыкаем к регулярному чемпионату КХЛ. Одни команды успели побаловать нас победами, а другие — разочаровали своих болельщиков. 7 сентября состоится встреча, в которой «Торпедо» будет принимать «Ак Барс» на арене «Нагорный». Начало игры – в 17:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс» 7 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами нижегородцев. Поставить на победу «Торпедо» в основное время можно с коэффициентом 2.32. Шансы «Ак Барса» оценили в 2.75. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.15, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.70. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.66.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс» (07.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Игорь Ларионов, видимо, поставил большие цели на новый сезон. Его подопечные и так показывали хоккей высокого уровня на протяжении долгого времени. Вот только далеко пройти в плей-офф шансов было маловато. Много молодых игроков, готовых рисковать, действовать результативно – это, конечно, хорошо, но опыта не хватало.

Поэтому в межсезонье «Торпедо» усилило состав. В первую очередь выделяются три перехода из «Ак Барса» — Вячеслав Войнов, Дмитрий Кагарлицкий и Евгений Свечников. Наличие таких хоккеистов должно помочь обрести стабильность нижегородцам. Предсезонная подготовка показала, как Дмитрий сыгрался в одной тройке с Максимом Летуновым.

В будущем эта парочка может натворить дел в КХЛ. Жаль, что их сыгранности и рвения было недостаточно в первом матче регулярного чемпионата КХЛ, который автозаводцы проиграли «Северстали» всухую – 0:3. Причём «рыси» так часто удалялись, что на одном большинстве «Торпедо» могло выехать на победу.

Реализация очень сильно хромала. Шесть попыток и ни одной шайбы. Игорь Ларионов отметил, что его нападающим нужно научиться забивать не только красивые, но и «мусорные» голы. Он также напомнил о большой конкуренции в составе нижегородцев и пообещал в будущем выбирать хоккеистов под конкретного соперника.

Получится ли у него, мы узнаем уже в матче с «Ак Барсом». Для Войнова, Кагарлицкого и Свечникова это возможность насолить бывшей команде. Дмитрий уж точно её не должен упустить. Казанцы сильно изменились в межсезонье. Кроме трёх перечисленных игроков, они расстались с Радуловым и Шипачёвым.

Анвар Гатиятулин строит свою новую команду. Прошлый матч «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» — 3:5. Вернувшийся в Россию из НХЛ Александр Барабанов стал автором одного из голов. Примечательно, что в третьем периоде было заброшено суммарно пять шайб. Как сказал тренер казанского клуба, настрой и был таким – играть результативно. Но раскачалась команда только к заключительному отрезку.

Если «Ак Барс» собрался так же, как в третьем периоде с уфимцами, провести весь матч с «Торпедо», то нас ждёт веселье. Предлагаем поставить на тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 2.15. В первую очередь это возможность для Кагарлицкого забить бывшей команде, а во вторую — для обоих клубов это шанс одержать первую победу в сезоне. Ждём открытый хоккей.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.15.