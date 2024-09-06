Грузия — Чехия. Всё завязано на Кварацхелии и Мамардашвили

Международные соревнования вернулись. Теперь всё внимание футбольных болельщиков будет приковано к Лиге наций. 7 сентября состоится встреча между Грузией и Чехией. Начало игры – в 19:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Грузия — Чехия 7 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами чехов и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.28. Шансы грузин оценили в 3.20. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.50.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.92. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.77.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги наций Грузия — Чехия (07.09.2024)

Лето этого года стало историческим для сборной Грузии. Впервые она вышла на крупный турнир и даже поиграла в плей-офф. Многие были удивлены таким результатом. Никто и не предполагал, что «крестоносцы» покажут такой самоотверженный, качественный и красивый футбол. Причём это касается не только игры в защите, но и в нападении.

Во время группового этапа Евро-2024 подопечные Вилли Саньоля даже обыграли Португалию – 2:0. Георгий Мамардашвили был неотразим в воротах, и недавно стало известно, что его номинировали на приз лучшему голкиперу года имени Льва Яшина.

В плей-офф грузины не смогли ничего поделать с ещё более невероятной Испанией, проиграв с разгромом – 1:4. Прошло не так много времени, и у команды Вилли Саньоля появился ещё один шанс показать феноменальную игру.

Тренер взял в Лигу наций самых классных игроков сборной. В том числе Георгия Мамардашвили. Теперь без него на воротах грузинская сборная никуда. Всего на Евро-2024 вратарь совершил 29 сейвов.

Жорж Микаутадзе, разделивший на чемпионате Европы с шестью футболистами «Золотую бутсу», тоже отправился на матчи Лиги наций. Не остался вне заявки и другой талантливый игрок Грузии – Хвича Кварацхелия. В трёх матчах Серии А этого сезона вингер «Наполи» уже забил гол и сделал результативную передачу.

Минувший Евро совсем по-другому сложился для сборной Чехии, которая даже не вышла из группы. Всего одно очко набрала команда, во встрече как раз с Грузией (1:1). Проиграла Португалии и Турции с одинаковым счётом 1:2. Мотивация у подопечных Ивана Гашека присутствует. Всё-таки они забивали в каждом из трёх матчей.

Да и состав у Чехии привлекательный. Матей Коварж станет основным вратарём сборной. В атаке мы сможем наблюдать за Патриком Шиком из «Байера». Также в заявку попали Адам Гложек и Томаш Соучек.

Каким бы классным ни был Мамардашвили, ему можно забивать. Мы это видели на Евро-2024. Конечно, он совершает большое количество сейвов, но защита «крестоносцев» — это слабое место. В одиночку он тащить не может. Чехия в минувшем очном матче нанесла 26 ударов в сторону и 11 — в створ ворот грузин.

Поэтому наилучшей ставкой будет «обе забьют» с коэффициентом 1.77. Если в очередной раз благодаря Георгию команда Ваньоли не пропустит больше, его нужно носить на руках.

Ставка: обе забьют за 1.77.