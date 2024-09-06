Ирландия — Англия. Уход Саутгейта ничего не меняет

Международные соревнования вернулись. Теперь всё внимание футбольных болельщиков будет приковано к Лиге наций. 7 сентября состоится встреча между Ирландией и Англией на стадионе «Авива». Начало игры – в 19:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Ирландия — Англия 7 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «трёх львов» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.52. Шансы ирландцев оценили в 7.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.80. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.20.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги наций Ирландия — Англия (07.09.2024)

Незабываемое время Гарета Саутгейта со сборной Англии подошло к концу после мучительного завоевания серебряных медалей на чемпионате Европы в Германии. Многие были удивлены тем, как «три льва» вообще добрались до финала турнира. Вялая, безыдейная в атаке команда неоднократно подвергалась критике.

Действительно, имея в составе таких футболистов, можно было показывать футбол совершенно другого уровня. Джуд Беллингем, Гарри Кейн, Фил Фоден, Коул Палмер – это лишь маленькая часть имён, способных перевернуть ход любой встречи. Расставила всё на свои места Испания, которая обыграла Англию (2:1) и стала победительницей Евро-2024.

Ли Карсли назначен временным тренером «трёх львов». Пока задачей наставника будет возвращение англичан в группу А Лиги наций. Если он положит отличное начало этой миссии, то вполне может получить предложение продолжить работать с командой. Ирландский специалист долгое время работал с молодёжной сборной Англии. Под его началом она выиграла чемпионат Европы в 2023 году. В финале удалось обыграть Испанию – 1:0.

Ли Карсли включил в заявку на сентябрьские матчи Лиги наций немало молодых футболистов. Из-за отсутствия Коула Палмера и Фила Фодена некоторые могут получить свои шансы. Также не сыграют за «трёх львов» Олли Уоткинс, Джуд Беллингем, Айван Тони и Аарон Рамсдейл. Все — из-за травмы. Но Гарри Кейн будет готов выйти на поле с первых минут. Куда уж без главной атакующей силы.

Ирландия уже устала от неудач и в надежде на улучшение пригласила на должность главного тренера Хеймира Хадльгримссона. Напомним, «зелёная армия» последний раз квалифицировалась на чемпионат мира в 2002 году, а на Евро – в 2016-м. У нового наставника будет очень много работы.

В заявку 57-летнего специалиста вошёл 22-летний полузащитник «Лестера» Кейси Макатир. Место основного вратаря по-прежнему у Кивина Келлехера. Шеймус Коулман продолжит играть с капитанской повязкой. 19-летний Эван Фергюсон тоже получил вызов и будет доказывать, что должен играть в основе.

Получилась смесь опытных футболистов и молодых, готовых проявить себя. Все они мотивированы в борьбе за место в основном составе. Посмотрим, поможет ли это Хадльгримссону показать хоть что-то в матче с Англией.

Мы же предлагаем поставить на победу «трёх львов» и тотал меньше 4.5 мяча с коэффициентом 1.73. В то, что встреча получится результативной даже после увольнения Гарета Саутгейта, не верится совсем. Ну и единственная возможность получить признание болельщиков для сборной Ирландии в матче с таким соперником – это упор на защиту.

Ставка: победа Англии и тотал меньше 4.5 мяча за 1.73.