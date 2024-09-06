Джессика Пегула — Арина Соболенко. Белоруска покорит US Open

Вторая ракетка мира наконец-то выиграет Открытый чемпионат США. Второй ТБШ за сезон почти в кармане.

Пришло время для финала US Open. 7 сентября в финальном матче американка Джессика Пегула будет играть со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Встреча начнётся не ранее 23:00 мск на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

Коэффициенты букмекеров на матч Джессика Пегула — Арина Соболенко 7 сентября 2024 года

Букмекеры отдают предпочтение белоруске. Поставить на победу Соболенко можно с коэффициентом 1.33. Шансы Пегулы оценили в 3.65.

Эксперты склоняются к тому, что встреча получится упорной. Сделать ставки на тотал больше 19.5 гейма можно за 1.55, а тотал меньше 19.5 гейма идёт с коэффициентом 2.46. Вероятность победы Соболенко со счётом 2:0 оценили в 1.84.

Анализ и прогноз на матч финала US Open Джессика Пегула — Арина Соболенко (07.09.2024)

Это уже второй заход Арины Соболенко на победу в Открытом чемпионате США. В прошлом сезоне в финале она также встречалась с американкой, но с Кори Гауфф. И проиграла. Теперь белоруске предстоит матч с Джессикой Пегулой.

30-летняя американская теннисистка до участия в US Open показала отличные результаты на харде. Сначала она выиграла турнир в Торонто, в финале одолев Аманду Анисимову, а затем претендовала на победу в Цинциннати. В заключительном матче Джессика встретилась как раз с Соболенко и уступила – 3:6, 5:7.

Теперь Пегула будет очень мотивирована взять реванш у белоруски. Она проделала очень тяжёлый путь к финалу US Open. В четвертьфинале американка победила первую ракетку мира Игу Свёнтек (6:2, 6:4) – это ли не заявка на успех? В полуфинале Джессика обыграла Каролину Мухову (1:6, 6:4, 6:2).

Вот только Арина вышла на пик формы и явно будет сильнее Свёнтек и Муховой. Она победила на турнире в Цинциннати, убрав со своего пути в том числе польку. А затем, как мы упоминали ранее, — саму Джессику.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США Соболенко выиграла у Чжэн Циньвэнь (6:1, 6:2), а в полуфинале – у Эммы Наварро (6:3, 7:6). Казалось бы, на таком позднем этапе пора бы показать усталость. Но, кажется, у Арины в этом плане полный порядок. Две встречи с такими сложными соперницами — и ни одного проигранного сета.

У Арины очень сильная подача, с которой трудно справиться даже самым опытным теннисисткам. Она часто реализует свою первую подачу, обладает мощным ударом и любит играть агрессивно, прессингуя своих соперниц. Последние годы пошли на пользу Соболенко. Она научилась полностью владеть своей игрой и эмоциями.

Пегула обладает стойкостью и мотивирована. Но найти достаточно аргументов в пользу её победы проблематично. Другое дело — Соболенко, на стороне которой даже результаты очных встреч. Пора бы второй ракетке мира взять US Open. Лучшего момента не придумаешь. Однако не исключено, что финал растянется на три сета. Поставим на победу Соболенко и тотал больше 20.5 гейма за 2.23.

Ставка: победа Арины Соболенко и тотал больше 20.5 гейма за 2.23.