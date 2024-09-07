Экспресс с коэффициентом 4.59: много голов от Англии и Германии? Забудьте!

Даже на выходных всё внимание будет приковано к матчам в Лиге наций. Потому что нас ждут очень интересные события. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 4.59.

Прогноз на матч Грузия — Чехия

Лето этого года стало историческим для сборной Грузии. Впервые она вышла на крупный турнир и даже поиграла в плей-офф. Никто и не предполагал, что «крестоносцы» покажут такой красивый футбол. Но в плей-офф грузины не смогли ничего поделать с ещё более невероятной Испанией, проиграв с разгромом – 1:4. Тренер взял в Лигу наций самых классных игроков сборной. В том числе Георгия Мамардашвили, Хвичу Кварацхелию и Жоржа Микаутадзе.

Минувший Евро совсем по-другому сложился для сборной Чехии, которая даже не вышла из группы. Всего одно очко набрала команда, во встрече как раз с Грузией (1:1). Проиграла Португалии и Турции с одинаковым счётом 1:2. Состав у Чехии привлекательный. Матей Коварж станет основным вратарём сборной. В атаке мы сможем наблюдать за Патриком Шиком из «Байера». Также в заявку попали Адам Гложек и Томаш Соучек.

Каким бы классным ни был Мамардашвили, ему можно забивать. Мы это видели на Евро-2024. Конечно, он совершает большое количество сейвов, но защита «крестоносцев» — это слабое место. В одиночку он тащить не может. Чехия в минувшем очном матче нанесла 26 ударов в сторону и 11 — в створ ворот грузин. Поэтому наилучшей ставкой будет «обе забьют» с коэффициентом 1.77.

Прогноз на матч Ирландия — Англия

Ли Карсли назначен временным тренером «трёх львов». Пока задачей наставника будет возвращение англичан в Лигу А Лиги наций. Ирландский специалист долгое время работал с молодёжной сборной Англии. Под его началом она выиграла чемпионат Европы в 2023 году. Поэтому в его заявке хватает молодых игроков. У них будет шанс проявить себя, ведь у «трёх львов» много травм. К счастью, Гарри Кейна они не коснулись.

Ирландия уже устала от неудач и в надежде на улучшение пригласила на должность главного тренера Хеймира Хадльгримссона. В заявку 57-летнего специалиста вошёл 22-летний полузащитник «Лестера» Кейси Макатир. Место основного вратаря по-прежнему у Кивина Келлехера. Шеймус Коулман продолжит играть с капитанской повязкой. 19-летний Эван Фергюсон тоже получил вызов и будет доказывать, что должен играть в основе.

Мы же предлагаем поставить на победу «трёх львов» и тотал меньше 3.5 мяча с коэффициентом 2.03. В то, что встреча получится результативной даже после увольнения Гарета Саутгейта, не верится совсем. Ну и ирландцы будут играть от обороны, ведь это единственный шанс на спасение.

Прогноз на матч Германия — Венгрия

Ещё свежо в памяти яркое выступление сборной Германии на домашнем чемпионате Европы. Мы помним, как легко разбирала она Шотландию (5:1) в матче открытия и как умело использовала удачу во встрече 1/8 финала с Данией (2:0). Строго говоря, хозяева даже смотрелись чуть лучше Испании (1:2 ДВ) — местами активнее шли вперёд и как минимум заслужили не проиграть. Вот только тогда игра во многом была завязана на Тони Кроосе, который больше не появится в национальной футболке.

Со сборной Венгрии сборная Германии встречалась на Евро-2024, а именно на групповом этапе. То есть было это не так давно. Немцы сумели одержать победу со счётом 2:0, но преимущество было не таким безоговорочным, как в матче с теми же шотландцами. Венгры хорошо оборонялись, не забывая огрызаться. Сказалась разница в классе.

Скорее всего, сборная Венгрии, с которой Марко Росси задрал планку, будет огрызаться и теперь. За три цикла Лиги наций венгры сменили Лигу С на Лигу А, и это показатель их уровня. Предлагаем ставку, что Германия не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, за 1.70.

Экспресс на сегодня:

Ставка 1: обе забьют в матче Грузия — Чехия за 1.77.

Ставка 2: победа Англии над Ирландией и тотал меньше 3.5 мяча за 2.03.

Ставка 3: Германия не проиграет Венгрии и тотал меньше 3.5 мяча за 1.70.

Общий коэффициент: 1.77 Х 2.03 Х 1.70 = 4.59.