Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий. Скандалы чемпиону не помеха!

В ночь на 8 сентября в Сан-Диего (США) пройдёт очередной турнир Bellator Champions Series. Главным событием вечера станет поединок между двумя россиянами — Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием. На кону будет стоять титул чемпиона Bellator в лёгком весе. После всех историй с допинговым скандалом непобедимый Нурмагомедов получил в соперники очень серьёзного противника. Кто же окажется сильнее?

Во сколько начало боя Нурмагомедов — Шаблий

Бой между Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием начнётся ориентировочно в 7:00 мск 8 сентября.

Где смотреть бой Нурмагомедов — Шаблий

Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира, можно будет на «Окко Спорт».

Кто фаворит боя Нурмагомедов — Шаблий, ставки и коэффициенты

Букмекеры видят фаворитом Усмана Нурмагомедова — на его победу они дают коэффициент 1.21, в то время как победа Шаблия идёт за 4.40. Ничья маловероятна — поставить на такой исход можно за 64.0.

На ТБ 4.5 раунда можно сделать ставку с коэффициентом 1.58, а обратный исход доступен за 2.23.

Серьёзная проверка для чемпиона

Усман Нурмагомедов — непобеждённый чемпион Bellator. В организации он дебютировал в 2021 году и с тех пор выиграл шесть поединков. В своём последнем бою Нурмагомедов победил Брента Примуса, однако схватку признали несостоявшейся из-за положительной допинг-пробы Усмана. Доказать свою невиновность бойцу удалось, титул ему оставили. Правда, пришлось отбыть шестимесячную дисквалификацию. Но она уже позади, время защищать титул!

Нурмагомедова давно ждут в UFC, его карьера стремительно развивается. Правда, были замечания по уровню соперников, но предстоящий бой точно должен их развеять. Александр Шаблий — пожалуй, самый опасный на данном этапе противник для Усмана. У казака девять побед подряд, в том числе пять в Bellator. Причём Шаблий, как и Нурмагомедов, победил Патрика Фрейре и Брента Примуса. Последнего, кстати, нокаутировав, чего Усману сделать не удалось.

Важно отметить, что оба — настоящие универсалы. И Усман, и Александр предпочитают работу в стойке, но и в борьбе выглядят прекрасно. Стили схожи, так что на первый план выйдут выносливость и тактика. Благо времени на подготовку к бою у соперников было более чем достаточно.

Конечно, Нурмагомедов — фаворит, но легко ему не будет. Шаблий — очень умный боец, который зачастую долго выжидает, ищет свою возможность для атаки и, как правило, её находит. Так было в бою с Фрейре. Усман же постарается прессинговать и замучить соперника своими сериями хай- и лоу-киков.

Если говорить о ставках, то напрашивается пари на тотал больше 4.5 раунда. Бойцы достойны друг друга, а цена ошибки слишком высока, чтобы кто-то рисковал. Конечно, под давлением всё возможно, но перед боем именно эта ставка видится оптимальной.

Ставка: ТБ 4.5 раунда за 1.58.