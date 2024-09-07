Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Швейцария — Испания, прогноз на матч Лиги наций 8 сентября 2024 года, прямая трансляция, где смотреть онлайн бесплатно, во сколько

Швейцария — Испания. Думаете, в Сербии было тяжело?
Алексей Анисимов
Швейцария — Испания: прогноз на матч Лиги наций
Аудио-версия:
Комментарии
Швейцарцы всегда доставляли испанцам проблемы.

Первые осенние международные сборы продолжаются. 8 сентября на стадионе «Стад де Женев» в Ланси состоится матч 2-го тура Лиги наций Швейцария — Испания. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Команды попытаются исправиться за невыразительный старт. Букмекеры уже дали свои прогнозы, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Швейцария — Испания 8 сентября 2024 года

Букмекеры отдают заметное предпочтение чемпионам Европы. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.80, что приблизительно равно 55% вероятности. Победа сборной Швейцарии оценивается коэффициентом 4.90, это около 20% вероятности. Ничейный исход вероятнее успеха хозяев, но коэффициент тоже большой — 3.60.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча представителей Лиги А не получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. При этом наиболее вероятным представляется счёт 1:0 в пользу гостей.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги наций Швейцария — Испания (08.09.2024)

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 2-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Швейцария
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Испании в 1-м туре Лиги наций гостила у сборной Сербии и должна была выигрывать. Преимущество по ударам составило 23 на 9, по угловым — 9 на 2, а по проценту владения мячом — 74 на 26. Хозяева серьёзно оборонялись (читать как «автобус»), а гостям не хватило реализации и удачи. Итоговые нули на табло едва ли устроили победителя Евро.

Материалы по теме
Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий. Скандалы чемпиону не помеха!
Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий. Скандалы чемпиону не помеха!

Впрочем, сборной Швейцарии тоже хвастаться нечем. Мало того, что она упустила ничью за последние 10 минут выездного матча со сборной Дании (0:2), так ещё и потеряла сразу двух футболистов. Нико Эльведи получил прямую красную на 52-й минуте, а Гранит Джака вторую жёлтую карточку — на 87-й.

Для испанцев перед предстоящим очным матчем это просто подарок. Если для замены центрального защитника Эльведи можно найти варианты, то центрального полузащитника Джаку заменить просто некем. В команде Мурата Якина Гранит — капитан и основополагающий игрок. Так что это, очевидно, потеря.

Исторически сборной Испании играть со сборной Швейцарии тяжело. За семь последних очных встреч, которые прошли с 2010 года, «Фурия Роха» одержала в основное время всего лишь две победы при двух поражениях и трёх ничейных результатах. А ведь в последние годы швейцарцы тоже показывают конкурентный футбол.

Под руководством Мурата Якина сборная Швейцарии вышла в плей-офф Евро-2024, ни разу не проиграв в группе А, а также всухую одолела Италию (2:0) и едва не выбила Англию (1:1, 3:5 пен.). По результатам видно, что команда отлично готовится к любому сопернику. Даже к тому, кто имеет, на первый взгляд, более высокий уровень.

Материалы по теме
Мбаппе или Кейн? Холанд! Прогноз на гонку бомбардиров в Лиге чемпионов
Мбаппе или Кейн? Холанд! Прогноз на гонку бомбардиров в Лиге чемпионов

Подопечные Луиса де ла Фуэнте — фавориты предстоящей встречи. Однако ждать от них разгромной победы, да ещё и после нулей в Сербии, нелогично. На своём поле швейцарцы постараются реабилитироваться за проигрыш Дании и наверняка упрутся. Ждём напряжённую игру. Счёт в районе 1:1 или 1:0 в любую сторону.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.74.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android