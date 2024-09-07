Швейцария — Испания. Думаете, в Сербии было тяжело?

Первые осенние международные сборы продолжаются. 8 сентября на стадионе «Стад де Женев» в Ланси состоится матч 2-го тура Лиги наций Швейцария — Испания. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Команды попытаются исправиться за невыразительный старт. Букмекеры уже дали свои прогнозы, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Швейцария — Испания 8 сентября 2024 года

Букмекеры отдают заметное предпочтение чемпионам Европы. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.80, что приблизительно равно 55% вероятности. Победа сборной Швейцарии оценивается коэффициентом 4.90, это около 20% вероятности. Ничейный исход вероятнее успеха хозяев, но коэффициент тоже большой — 3.60.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча представителей Лиги А не получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. При этом наиболее вероятным представляется счёт 1:0 в пользу гостей.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги наций Швейцария — Испания (08.09.2024)

Сборная Испании в 1-м туре Лиги наций гостила у сборной Сербии и должна была выигрывать. Преимущество по ударам составило 23 на 9, по угловым — 9 на 2, а по проценту владения мячом — 74 на 26. Хозяева серьёзно оборонялись (читать как «автобус»), а гостям не хватило реализации и удачи. Итоговые нули на табло едва ли устроили победителя Евро.

Впрочем, сборной Швейцарии тоже хвастаться нечем. Мало того, что она упустила ничью за последние 10 минут выездного матча со сборной Дании (0:2), так ещё и потеряла сразу двух футболистов. Нико Эльведи получил прямую красную на 52-й минуте, а Гранит Джака вторую жёлтую карточку — на 87-й.

Для испанцев перед предстоящим очным матчем это просто подарок. Если для замены центрального защитника Эльведи можно найти варианты, то центрального полузащитника Джаку заменить просто некем. В команде Мурата Якина Гранит — капитан и основополагающий игрок. Так что это, очевидно, потеря.

Исторически сборной Испании играть со сборной Швейцарии тяжело. За семь последних очных встреч, которые прошли с 2010 года, «Фурия Роха» одержала в основное время всего лишь две победы при двух поражениях и трёх ничейных результатах. А ведь в последние годы швейцарцы тоже показывают конкурентный футбол.

Под руководством Мурата Якина сборная Швейцарии вышла в плей-офф Евро-2024, ни разу не проиграв в группе А, а также всухую одолела Италию (2:0) и едва не выбила Англию (1:1, 3:5 пен.). По результатам видно, что команда отлично готовится к любому сопернику. Даже к тому, кто имеет, на первый взгляд, более высокий уровень.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте — фавориты предстоящей встречи. Однако ждать от них разгромной победы, да ещё и после нулей в Сербии, нелогично. На своём поле швейцарцы постараются реабилитироваться за проигрыш Дании и наверняка упрутся. Ждём напряжённую игру. Счёт в районе 1:1 или 1:0 в любую сторону.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.74.