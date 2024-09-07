Португалия — Шотландия. Роналду пойдёт за 1000 голов

Первые осенние международные сборы продолжаются. 8 сентября на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне состоится матч 2-го тура Лиги наций Португалия — Шотландия. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Команды по-разному начали новый цикл соревнования и находятся в разном состоянии. Букмекеры уже дали свои прогнозы на исход, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Португалия — Шотландия 8 сентября 2024 года

Букмекеры считают принимающую сторону фаворитом. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 1.23, что даже в приближении переваливает за 80% вероятности. Победа сборной Шотландии доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 15.50 — чуть больше 6% вероятности. В ничейный исход тоже не сильно верят.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча представителей Лиги А получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.70. Причём победа хозяев минимум в два мяча оценивается коэффициентом 1.67, что можно представить как 60% вероятности. Высоко! Наиболее вероятным является счёт 2:0 в пользу португальцев.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги наций Португалия — Шотландия (08.09.2024)

Сборная Португалии начала новый цикл Лиги наций с победы над сборной Хорватии со счётом 2:1. Хорватам было за что исправляться после провала на чемпионате Европы в Германии, а потому португальцам дались эти три очка не просто так. Важно отметить, что один из голов забил Криштиану Роналду.

Несмотря на участившуюся критику, 39-летний форвард пока не планирует завершать карьеру. Более того, он продолжает приносить пользу национальной команде. Капитан забил много мячей во время квалификации Евро-2024, чем помог добыть путёвку. А теперь забил мяч и в 1-м туре Лиги наций.

При этом в составе сборной Португалии и без того много звёзд, которые могут в одиночку решать исходы матчей и нести бремя лидера. Правда, по стабильности есть вопросы. Мы помним, как подопечные Роберто Мартинеса ярко стартовали на турнире в Германии этим летом, но к плей-офф сдулись.

Впрочем, сейчас футболисты, которые жаловались на чрезмерное количество матчей, немного отдохнули и должны чувствовать себя лучше. Сейчас им предстоит на своём поле при поддержке родных болельщиков и после воодушевляющей победы над крепкими хорватами сыграть с куда более скромным соперником.

Сборная Шотландии прыгнула выше головы, квалифицировавшись на чемпионат Европы в Германии. Однако в плей-офф ей выйти не удалось. Если ничья со сборной Швейцарии на групповом этапе впечатляет, то поражения от сборных Венгрии (0:1) и особенно Германии (1:5) говорят о явной нехватке класса.

В 1-м туре Лиги наций шотландцы проиграли сборной Польши, которая в последние годы борется с внутренними проблемами. Причём на своём поле и со счётом 2:3. Конечно, сказались пенальти в пользу поляков. Но сборная Португалии — явно не тот соперник, на ком можно отыграться.

В предстоящем матче мы бы сделали ставку на голы через победу хозяев, которые на кураже. Кроме того, заманчиво выглядит гол Криштиану Роналду. Нападающий в прошлой игре забил 900-й мяч в карьере. С учётом того, что он часто забивает командам уровня Шотландии, наверняка попытается размочить 10-ю сотню.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и Португалия выиграет за 1.83.