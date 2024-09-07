«Металлург» — «Нефтехимик». За Даниила Вовченко!

Нижнекамцам мало не покажется. Разин обрушит на них весь свой гнев за прошлый очный матч.

8 сентября действующий обладатель Кубка Гагарина «Металлург» будет принимать «Нефтехимик» на «Арене-Металлург». Начало встречи – в 14:30 мск. Эта встреча подогрета до предела скандалами прошлого очного матча.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Нефтехимик» 8 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами магнитогорцев. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 1.82. Шансы «Нефтехимика» оценили в 3.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.35. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.70.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Нефтехимик» (08.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Металлург» за время предсезонной подготовки стал самой обсуждаемой командой. И дело не в том, что он является обладателем Кубка Гагарина, или в его великолепной игре. Андрей Разин увёл команду в раздевалку во время матча как раз с «Нефтехимиком», потому что был не согласен с решением судей не засчитывать фол.

Во время игры Роман Абросимов силовым приёмом встретил нападающего «Магнитки» Даниила Вовченко, и тот рухнул на лёд, ударившись головой. Встать самостоятельно хоккеист не смог. Судьи приняли решение, что фола нет. На видео хит действительно выглядел чистым. Но игрок оказался в больнице. Поэтому предстоящая встреча этих команд уже в регулярном чемпионате выглядит интригующей.

Пока «лисы» раскачиваются. Первый матч они проиграли «Локомотиву» со счётом 2:3. Для ярославского клуба было принципиально взять реванш за поражение в финале Кубка Гагарина. И им это удалось. Хотя снова тренер «Магнитки» был не согласен со многими судейскими решениями.

На загляденье получился минувший матч «Металлурга» со СКА. Перед третьим периодом «лисы» вели 4:3, но пропустили шайбу, позволив петербуржцам сравнять счёт. В овертайме подопечным Разина потребовалось всего 33 секунды, чтобы забросить победную шайбу. Её автором стал Скотт Уилсон – новичок клуба.

Да, календарь не пощадил «Магнитку» на старте регулярного чемпионата. Но встреча с «Нефтехимиком», кажется, должна стать более простым испытанием. Нижнекамцы начали с трудовой победы во встрече с «Барысом» (2:1 ОТ). Казахстанский клуб – вполне проходимый соперник.

А вот в минувшем матче «Нефтехимик» потерпел поражение от «Авангарда» (2:4). Хотя «волки» открыли счёт, забросив шайбу в меньшинстве. Казалось бы, это должно дать психологическое преимущество над соперником, но во втором периоде омичи вышли вперёд, а в третьем дожали нижнекамцев.

В очном матче между «Металлургом» и «Нефтехимиком», который закончился техническим поражением первых, у подопечных Олега Леонтьева были шансы. Но в тот день Андрей Разин задействовал резервный состав, дав отдохнуть лидерам «Магнитки». Даже в такой комплектации «лисы» вели – 2:1 до спорного момента. Раздражает ли магнитогорцев силовой приём против Даниила Вовченко? Конечно, иначе у тренера не было бы такой бурной реакции.

Это ещё один мотиватор на игру с «волками». Мы предлагаем поставить на победу «Металлурга» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.50. «Лисы» показали готовность к новому сезону в прошлых встречах. Особенно с усилившимся СКА. Они обрушат всю свою мощь и злость на «Нефтехимик».

Ставка: победа «Металлурга» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.50.