ЦСКА — «Адмирал». Илья Воробьёв затеял перестройку

Новый тренер армейцев ставит на агрессивный хоккей. Отсюда и ошибки в обороне. Но это временно.

8 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА встретится с «Адмиралом» и попытается одержать свою первую победу в сезоне. Игра пройдёт на «ЦСКА-Арене» и начнётся в 17:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Адмирал» 8 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами москвичей. Поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.50. Шансы «Адмирала» оценили в 5.75. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.13. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 2.10.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Адмирал» (08.09.2024)

В регулярный чемпионат КХЛ ЦСКА входит с новым тренером. Илья Воробьёв попытается вернуть армейцам былую славу. Изменения последовали. Как утверждает сам наставник, теперь у красно-синих новый вектор – игра в агрессивный и активный хоккей. Конечно, подобный стиль – это всегда больше пропущенных голов.

В трёх последних матчах предсезонной подготовки армейцы побеждали «Витязь» (3:2 Б), «Торпедо» (3:1) и «Спартак» (4:3 Б). Но первый матч регулярного чемпионата КХЛ показал совсем другой результат. ЦСКА проиграл красно-белым – 2:4. После встречи Илья Воробьёв вновь рассказал, что команда не будет откатываться назад и постарается в будущем играть ещё агрессивнее в нападении.

За лето состав красно-синих покинули немало важных хоккеистов, но и были сделаны приобретения. В основном это игроки, которые так или иначе пробовали себя в НХЛ. Среди них Денис Гурьянов, Никита Охотюк и Иван Просветов. Вратарь, судя по всему, может стать основным. В матче со «Спартаком» он играл в воротах.

«Адмирал» в межсезонье сильно обновил состав. Было сделано много обменов и приобретений в пользу линии атаки. В прошлом сезоне у клуба из Владивостока нередко получалось показывать хоккей, совсем не похожий на прежний. Он становился результативным. Быть может, именно такая идея у Леонида Тамбиева на новый регулярный чемпионат.

Похоже на то. Во время предсезонной подготовки «моряки» провели восемь матчей и проиграли только два. 29 шайб забросил «Адмирал» за это время. В том числе побеждал минское «Динамо» (7:3) и «Витязь» (7:4).

Начали сезон подопечные Леонида Тамбиева с победы над «богатырями» — 3:2. Причём «моряки» вели в три шайбы, но чуть не растеряли преимущество. Был ещё один инцидент. Один из хоккеистов «Витязя» случайно отправил шайбу на скамейку запасных, и та угодила в голову Леонида Тамбиева. Специалист получил сильное рассечение, но в третьем периоде вернулся.

Как сказал наставник «моряков», это попадание привело его в чувство, взбодрило, а так всё в порядке. В последней встрече «Адмирал» благодаря хет-трику Егора Петухова сыграл в основное время вничью с «Куньлунем» — 4:4. Жаль, но в овертайме клуб из Владивостока пропустил уже на 30-й секунде.

Не стоит торопиться с выводами и записывать «моряков» в аутсайдеры. ЦСКА привыкает к изменениям в стратегии и тактике. Новый тренер – другие правила. Но плюс в том, что армейцы собрались играть агрессивно. «Адмирал» тоже изменился, допуская чаще ошибки в защите, но стремясь грамотно отыграть в нападении. Спрогнозируем в этой встрече «обе забросят больше 1.5 шайбы» с солидным коэффициентом 2.10.

Ставка: обе забросят больше 1.5 шайбы за 2.10.